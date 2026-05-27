Sơn Tùng tốn bao nhiêu tiền để mời rapper người Mỹ có 7 tỷ lượt xem

Sơn Tùng xác nhận mời Tyga tham gia dự án "Come My Way". Nam ca sĩ có thể phải bỏ ra số tiền lớn để có màn hợp tác này.

Sau gần 2 năm gần như im ắng trên đường đua Vpop, Sơn Tùng chính thức trở lại với dự án âm nhạc mới mang tên Come My Way. Chỉ bằng vài hình ảnh “nhá hàng” trên mạng xã hội, nam ca sĩ nhanh chóng khiến cộng đồng người hâm mộ bùng nổ. Mỗi bài đăng của Sơn Tùng thu về hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ sau ít phút xuất hiện, cho thấy sức hút chưa hề suy giảm dù anh không hoạt động quá dày đặc trong thời gian dài.

Đặc biệt, Sơn Tùng xác nhận hợp tác cùng rapper đình đám người Mỹ gốc Việt Tyga trong lần tái xuất được chờ đợi này.

Sơn Tùng M-TP tiếp tục đầu tư khủng

Đây không phải lần đầu Sơn Tùng bắt tay cùng nghệ sĩ quốc tế. Trước đó, anh từng gây tiếng vang khi mời huyền thoại rap Snoop Dogg góp mặt trong MV Hãy trao cho anh. Hay ở sản phẩm Chạy ngay đi, nam ca sĩ hợp tác cùng nữ diễn viên Thái Lan Davika Hoorne - gương mặt được mệnh danh là “ma nữ đẹp nhất Thái Lan”.

Việc tiếp tục lựa chọn một nghệ sĩ quốc tế có tên tuổi cho màn comeback lần này cho thấy Sơn Tùng vẫn theo đuổi chiến lược mở rộng hình ảnh vượt khỏi thị trường trong nước.

Trong bối cảnh Vpop liên tục xuất hiện các gương mặt mới và sự cạnh tranh ngày càng lớn, sự trở lại của Sơn Tùng được dự đoán nhanh chóng tạo ra làn sóng đáng kể. Không chỉ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, nam ca sĩ còn giữ lợi thế về độ nhận diện, khả năng tạo xu hướng và sức lan tỏa truyền thông. Đây là điều không nhiều nghệ sĩ trẻ hiện tại có thể duy trì ổn định trong thời gian dài.

Sơn Tùng xác nhận hợp tác với rapper người Mỹ gốc Việt Tyga. Ảnh: FBNV.

Tyga là cái tên quen thuộc với khán giả yêu nhạc US-UK khi sở hữu nhiều bản hit hàng trăm triệu đến hàng tỷ lượt xem như Taste, Hookah hay Ayy Macarena... Nam rapper có hơn 12 triệu người theo dõi trên YouTube cùng tổng lượt xem vượt mốc 7 tỷ. Tyga tên thật là Michael Ray Nguyen-Stevenson, mang hai dòng máu Jamaica và Việt Nam, lớn lên tại California (Mỹ).

Đĩa đơn chính thức Rack City của Tyga gặt hái thành công ngay khi được phát hành. Bài hát ra mắt ở vị trí thứ 91 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, sau đó vươn lên vị trí thứ 8. Đĩa đơn chính thức thứ 4 của anh Faded cũng ra mắt trong bảng xếp hạng Hot 100. Thành công nhất phải kể đến bản nhạc Taste hợp tác với Offset trở thành đĩa đơn đầu tiên của Tyga đạt chứng nhận kim cương.

Theo Liverate, để mời Tyga biểu diễn trực tiếp cần từ 275.000 USD đến 400.000 USD . Từ năm 2019, khi nam rapper ký hợp đồng với Columbia Records, tờ Variety đã ước tính hợp đồng này trị giá hàng triệu USD. Trang Celebrity Net Worth báo cáo tổng giá trị tài sản ròng của rapper này là 8 triệu USD vào năm 2025. Anh xây dựng khối tài sản khổng lồ thông qua sự nghiệp âm nhạc và những bước đi kinh doanh thông minh. Do đó, để hợp tác với rapper này trong dự án sắp tới, Sơn Tùng có lẽ phải bỏ ra số tiền không nhỏ.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh nhận định khó để chỉ ra con số chính xác Sơn Tùng phải bỏ ra để mời Tyga hợp tác trong dự án lần này, vì còn phụ thuộc rất nhiều thứ: mức độ tham gia của Tyga, chỉ feat audio hay quay MV, thời gian sử dụng hình ảnh, quyền khai thác thương mại, truyền thông quốc tế…

Nhưng nếu nhìn theo mặt bằng quốc tế, một màn collab kiểu này chắc chắn không phải con số nhỏ. Ngoài tiền mời nghệ sĩ, còn là chi phí cho ê-kíp, pháp lý, sản xuất và nhiều điều khoản phía sau. Theo chuyên gia truyền thông, tổng đầu tư hoàn toàn có thể lên tới vài trăm nghìn USD. Nhưng với những nghệ sĩ như Sơn Tùng, đôi khi họ không nhìn đây là chi phí cho một bài hát, mà là chi phí để xây dựng hình ảnh thương hiệu trong nhiều năm tiếp theo.

Chiến lược truyền thông

Sơn Tùng có thể phải bỏ ra số tiền lớn nhưng theo chuyên gia truyền thông, đây là chiến lược hiệu quả để nâng tầm thương hiệu.

Theo đó, với một nghệ sĩ như Sơn Tùng bây giờ, câu chuyện không còn chỉ là ra một bài hit. Giọng ca sinh năm 1994 đã ở vị trí mà mỗi lần xuất hiện đều phải tạo cảm giác “nâng level” cho chính thương hiệu của mình. Hợp tác với nghệ sĩ quốc tế là một cách để giữ hình ảnh đó.

Việc mời Tyga tham gia giúp màn trở lại này của Sơn Tùng càng nhận được sự chú ý lớn. Ảnh: FBNV.

Ngoài âm nhạc, đây còn là câu chuyện định vị. Nó cho thấy Sơn Tùng đang muốn đặt mình vào dòng chảy pop culture rộng hơn, thay vì chỉ quanh quẩn trong phạm vi Vpop. Khán giả hiện nay cũng thích cảm giác nghệ sĩ Việt đang “đứng chung mâm” với nghệ sĩ quốc tế và bản thân điều đó đã tạo ra hiệu ứng truyền thông rất lớn.

“Thực ra trên thế giới, chuyện collab xuyên thị trường giờ khá phổ biến. Từ Kpop tới Latin hay US-UK đều làm liên tục. Vấn đề không phải có cần thiết không, mà là nghệ sĩ đó có đủ vị thế để biến màn hợp tác thành một phần của chiến lược dài hạn hay không. Sơn Tùng hiện là một trong số rất ít nghệ sĩ Việt làm được điều đó, nên tôi nghĩ Sơn Tùng đang tận dụng tối đa vị thế sẵn có”, ông Hồng Quang Minh nhận định.

Khi được hỏi: “Chiến lược hợp tác với các ngôi sao quốc tế đem lại lợi ích thế nào cho màn trở lại của nam ca sĩ?”, chuyên gia truyền thông cho biết lợi ích đầu tiên là tạo được độ nóng gần như ngay lập tức. Chỉ cần xuất hiện một cái tên quốc tế là truyền thông, mạng xã hội và cộng đồng fan đã có rất nhiều thứ để bàn luận. Trong thời đại nền kinh tế chú ý, việc tạo ra sự chú ý đôi khi quan trọng không kém bản thân sản phẩm.

Ngoài ra, nó còn giúp Sơn Tùng giữ được hình ảnh của một nghệ sĩ luôn biết tạo kỳ vọng. Thị trường bây giờ rất nhanh chán, nên với nghệ sĩ top đầu, áp lực lớn nhất không phải ra nhạc, mà là mỗi lần comeback phải khiến công chúng cảm thấy có chuyện để chờ hay tò mò.

"Tôi nghĩ Sơn Tùng hiểu rất rõ điều đó. Và ít nhất về mặt truyền thông, Sơn Tùng luôn là người biết cách biến một lần trở lại thành một sự kiện chứ không đơn thuần là phát hành MV", chuyên gia truyền thông nhận định.