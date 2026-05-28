Lưu Khải Uy lộ ảnh hẹn hò

Lưu Khải Uy được cho là có bạn gái mới sau khi chia tay diễn viên Lý Tiểu Phong. Nam diễn viên mới đây lộ ảnh hẹn hò ở Nhà thi đấu Hong Kong.

HK01 đưa tin Lưu Khải Uy mới đây được bắt gặp xuất hiện thân mật cùng một cô gái trẻ tại Hong Kong. Một cư dân mạng đăng tải video ghi lại khoảnh khắc được cho là Lưu Khải Uy xuất hiện ở phía sau Nhà thi đấu Hong Kong. Người này viết: “Tình cờ gặp Lưu Khải Uy ở lối sau nhà thi đấu. Anh ấy đang nắm tay một cô gái trẻ. Phải chăng đã có tình yêu mới?”.

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, nam diễn viên 52 tuổi mặc đồ khá giản dị với áo khoác đen, quần kaki cùng mũ lưỡi trai tối màu. Anh liên tục cúi đầu và kéo thấp mũ như muốn tránh sự chú ý từ người xung quanh.

Ngược lại, cô gái đi cùng gây chú ý bởi phong cách trẻ trung, năng động. Người này sở hữu mái tóc dài, diện áo sơ mi caro phối cùng quần jeans rộng và mang túi xách sáng màu. Dù chất lượng video không quá rõ nét, nhiều cư dân mạng vẫn nhận xét cô có ngoại hình nổi bật cùng vóc dáng thu hút.

Lưu Khải Uy được bắt gặp nắm tay một cô gái lạ. Ảnh: HK01.

Điều khiến mạng xã hội bàn tán nhiều nhất là khoảnh khắc cả hai nắm tay đi dạo khá tự nhiên và thoải mái. Nhiều ý kiến cho rằng mối quan hệ giữa họ dường như đã ở mức thân thiết. Thậm chí cô gái này có thể đã được Lưu Khải Uy giới thiệu với bạn bè, người thân.

Khi có một số cư dân mạng nghi ngờ danh tính người đàn ông trong video, người đăng tải khẳng định chắc chắn đó là nam diễn viên Hong Kong, đồng thời cho biết cô gái ngoài đời còn xinh đẹp và thanh lịch hơn trên hình ảnh.

Sự xuất hiện của cô gái lạ mặt khiến công chúng càng tò mò hơn về đời tư của chồng cũ Dương Mịch bởi anh từng công khai hẹn hò nữ diễn viên Lý Tiểu Phong vào năm 2022. Thời điểm đó, cặp đôi nhiều lần được bắt gặp xuất hiện cùng nhau và vướng tin đồn chuẩn bị kết hôn. Nhiều khán giả cho rằng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Dương Mịch, Lưu Khải Uy cuối cùng cũng tìm được bến đỗ mới.

Lưu Khải Uy chưa lên tiếng về thông tin có bạn gái mới. Ảnh: China Press.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, truyền thông liên tục đưa tin mối quan hệ giữa anh và Lý Tiểu Phong gặp trục trặc. Hồi tháng 4, cả hai bị đồn đã chia tay sau khi lộ hàng loạt dấu hiệu bất thường.

Đáng chú ý, thời điểm đó, cha của Lưu Khải Uy là ông Lưu Đan có phản ứng gây chú ý khi được hỏi về chuyện tình cảm của con trai. Nam nghệ sĩ thẳng thắn cho biết ông chưa từng gặp Lý Tiểu Phong và thậm chí không rõ con trai hiện có bạn gái hay không.

Cùng thời điểm, cư dân mạng phát hiện Lý Tiểu Phong âm thầm xóa nhiều bài đăng thể hiện tình cảm với Lưu Khải Uy trên mạng xã hội. Ngoài ra, cả hai cũng không còn xuất hiện cùng nhau trong thời gian dài như trước.

Những động thái này càng khiến tin đồn 2 người chia tay lan rộng. Vì vậy, việc Lưu Khải Uy bất ngờ bị bắt gặp nắm tay một cô gái trẻ tại Hong Kong nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên các diễn đàn giải trí.

Dù vậy, đến hiện tại, phía Lưu Khải Uy chưa lên tiếng phản hồi về đoạn video đang gây xôn xao mạng xã hội.