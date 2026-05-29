MV của Sơn Tùng có gì ngoài rapper người Mỹ đạt 7 tỷ lượt xem

MV "Come My Way" vừa ra mắt của Sơn Tùng được khen ngợi về mặt hình ảnh, thông điệp. Nhưng âm nhạc lại gây bàn tán.

Tối 28/5, Sơn Tùng M-TP chính thức phát hành single Come My Way kết hợp cùng rapper người Mỹ gốc Việt Tyga. Dự án không đơn thuần đánh dấu sự trở lại của nam ca sĩ sau 2 năm vắng bóng mà còn được xem là bước tiến mới trong hành trình mở rộng thị trường quốc tế của nam ca sĩ. Anh hát ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Trong hành trình đó, văn hoá Việt Nam vẫn là trung tâm và giá trị cốt lõi trong các sản phẩm âm nhạc của Sơn Tùng, thể hiện sự giao thoa giữa yếu tố truyền thống và hội nhập quốc tế.

MV đẹp, được đầu tư

Điều đáng chú ý và khen ngợi nhất ở lần trở lại này của Sơn Tùng là sự đầu tư hình ảnh, câu chuyện. MV của anh giàu tính hình ảnh và biểu tượng thay vì đi theo một câu chuyện tuyến tính.

Sản phẩm mở màn bằng hình ảnh Chim Lạc - biểu tượng gắn liền với trống đồng Đông Sơn - xuất hiện giữa không gian khu trung tâm Los Angeles.

Chất liệu văn hóa truyền thống sau đó được ê-kíp của nam ca sĩ lồng ghép và sắp xếp xuyên suốt MV, chẳng hạn hoạ tiết rồng thời Lý, hình tượng trâu ngọc, các chuyển động vũ đạo phát triển từ cảm hứng dân gian, hình ảnh lễ hội đua bò An Giang… Đặc biệt, không gian của di sản văn hóa thế giới Tràng An cũng xuất hiện trong MV với ngôn ngữ hình ảnh hiện đại và giàu tính điện ảnh.

Trước đó, giọng ca sinh năm 1994 cũng sử dụng hình ảnh chiếc mặt nạ lấy cảm hứng từ nghệ thuật dân gian Trò Xuân Phả làm biểu tượng trung tâm cho chiến dịch truyền thông.

Hình ảnh Chim Lạc được ê-kíp Sơn Tùng đặt ở đầu MV. Ảnh: FBNV.

Come My Way cho thấy giọng ca 32 tuổi đang tiếp tục mở rộng cách kể chuyện bằng âm nhạc và hình ảnh. Ở đó, yếu tố Việt Nam luôn được nam ca sĩ trân trọng, đưa vào sản phẩm một cách thú vị, hấp dẫn. Các chi tiết được đặt để trong bối cảnh hùng vĩ, thiên nhiên phong phú cùng những công trình kiến trúc đặc sắc của Ninh Bình tạo nên tổng thể MV đẹp, điện ảnh.

Với Come My Way, nam ca sĩ tiếp tục khẳng định vị thế và độ chịu chi về hình ảnh, thông điệp lẫn hướng đi.

Trong khi đó, về mặt âm nhạc Come My Way mang âm hưởng Afrobeats kết hợp hip-hop và pop đương đại. Ca khúc do Sơn Tùng M-TP và nhà sản xuất Marvey Muzique đồng sáng tác. Phần lời được thực hiện bởi Marvey Muzique và Tyga. Rapper người Mỹ gốc Việt Tyga góp giọng đồng thời góp mặt trong MV.

Âm nhạc tiếp tục vấp tranh luận

Nếu phần hình ảnh nhận được nhiều lời khen ngợi, ngược lại, phần âm nhạc của Come My Way đang tạo nên những luồng ý kiến trái chiều. Phản hồi của khán giả khá chia rẽ sau khi thưởng thức sản phẩm được hát hoàn toàn bằng tiếng Anh này.

Một số cho rằng giai điệu bài nhạc lạ tai, phù hợp với xu hướng âm nhạc thế giới. Thế nhưng, không ít người nghe cho rằng Come My Way khá khó nghe, thiếu cao trào và thậm chí “kén” khán giả hơn cả bài hát từng gây tranh luận của Sơn Tùng là Making My Way.

Bên cạnh đó còn có ý kiến nhận xét lối phát âm tiếng Anh của Sơn Tùng chưa mượt, dẫn đến tổng thể bài hát khá phô, cứng. Sự xuất hiện của Tyga - rapper có 7 tỷ lượt xem - cũng được mong đợi nhiều hơn. Tuy nhiên, rapper này mang tới phần flow rap an toàn.

“Đợi mãi xem có cái drop cháy không mà hơi hụt hẫng”, “Tôi thấy Sơn Tùng không hợp hát lời tiếng Anh, nghe phần rap của Tyga lấn át làm tôi quên luôn phần hát của Sơn Tùng trước đó”, “Phải công nhận MV lần này đẹp, có đầu tư, hiệu ứng hấp dẫn. MV không có gì để chê, 100 điểm nhưng nhạc chưa ngấm nổi”, khán giả bình luận.

Với vị thế là ngôi sao hàng đầu của thị trường nhạc Việt hiện nay, Sơn Tùng M-TP luôn đứng ở vị trí đặc biệt. Anh vừa là cái tên bảo chứng sức hút, vừa là nghệ sĩ phải đối mặt với áp lực và sự soi xét lớn bậc nhất Vpop.

Lần trở lại này của Sơn Tùng chưa thỏa mãn khán giả về mặt âm nhạc. Ảnh: FBNV.

Mỗi lần trở lại, sản phẩm của Sơn Tùng gần như ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Từ âm nhạc, hình ảnh, concept cho tới cách truyền thông, mọi chi tiết đều bị đặt dưới “kính lúp” của công chúng. Chính vị thế quá lớn khiến nam ca sĩ khó tránh khỏi những luồng ý kiến trái chiều mỗi khi phát hành dự án mới.

Come My Way cũng không ngoại lệ. Sau khi MV ra mắt, bên cạnh những lời khen dành cho phần hình ảnh, tư duy thị giác và cách đưa chất liệu văn hoá Việt Nam vào sản phẩm mang màu sắc quốc tế, ca khúc vẫn tạo nên nhiều tranh luận. Một bộ phận khán giả cho rằng bài hát có cấu trúc khá “an toàn”, thiếu cao trào hoặc chưa đủ bùng nổ so với kỳ vọng dành cho màn comeback sau thời gian dài của Sơn Tùng.

Tuy nhiên, việc sản phẩm của Sơn Tùng gây tranh cãi thực tế không còn là điều mới mẻ. Trong suốt sự nghiệp, nam ca sĩ từng nhiều lần đối mặt với những phản ứng trái chiều mỗi khi ra mắt sản phẩm.

Từ Chạy ngay đi, Hãy trao cho anh cho đến There’s No One At All, các dự án của Sơn Tùng thường xuyên trở thành chủ đề tranh luận lớn trên mạng xã hội. Nhưng song song với đó, những sản phẩm này vẫn tạo ra hiệu ứng truyền thông khổng lồ cùng thành tích mà phần lớn nghệ sĩ Vpop khó chạm tới.