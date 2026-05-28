Sơn Tùng và rapper Mỹ gây sốt

Sơn Tùng thu hút gần 600.000 lượt xem trực tiếp khi công chiếu MV "Come My Way" vào tối 28/5. Đây là dự án đầu tiên của ca sĩ sau khoảng 2 năm vắng bóng.

Tối 28/5, Sơn Tùng M-TP chính thức phát hành MV mới mang tên Come My Way. Sản phẩm này có sự hợp tác của rapper người Mỹ gốc Việt Tyga. Sơn Tùng lập tức trở thành tâm điểm truyền thông với dự án lần này. MV mới được nam ca sĩ thực hiện tại Ninh Bình.

Vào thời điểm MV được công chiếu, có tới 570.000 người xem cùng lúc. MV được đầu tư hoành tráng về mặt hình ảnh với âm nhạc khá thú vị, mới mẻ. Bài hát được xây dựng trên nền Afrobeats kết hợp hip‑hop và pop đương đại. Ca khúc do Sơn Tùng M‑TP và nhà sản xuất Marvey Muzique đồng sáng tác, với phần lời của Marvey Muzique, Tyga. Với sản phẩm này, Sơn Tùng thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tyga cũng xuất hiện trong MV của nam ca sĩ.

Sơn Tùng trở lại với MV mới có sự tham gia của Tyga. Ảnh: FBNV.

Đây không phải lần đầu Sơn Tùng M-TP bắt tay cùng những gương mặt quốc tế trong các dự án âm nhạc. Trước đó, nam ca sĩ từng gây chú ý khi mời rapper huyền thoại Snoop Dogg xuất hiện trong MV Hãy trao cho anh. Anh cũng từng hợp tác với nữ diễn viên Thái Lan Mai Davika - được mệnh danh “ma nữ đẹp nhất Thái Lan” - trong MV Chạy ngay đi.

Suốt những ngày qua, Sơn Tùng tiếp tục trở thành tâm điểm của thị trường nhạc Việt khi liên tục “nhá hàng” cho sản phẩm mới. Mỗi động thái của nam ca sĩ trên mạng xã hội đều nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn cùng hàng loạt chủ đề bàn luận từ khán giả.

Nhiều năm qua, Sơn Tùng M-TP không hoạt động với tần suất dày đặc trong showbiz. Nam ca sĩ phát hành khá ít sản phẩm âm nhạc so với mặt bằng chung, song mỗi dự án đều được đầu tư mạnh về phần hình ảnh, âm thanh lẫn chiến lược truyền thông. Anh cũng chủ yếu xuất hiện tại những sự kiện âm nhạc lớn thay vì tham gia quá nhiều hoạt động giải trí thường xuyên.

Dù vậy, giọng ca sinh năm 1994 vẫn duy trì sức hút thuộc hàng đầu Vpop. Sơn Tùng hiện là nghệ sĩ sở hữu nhiều MV vượt mốc 100 triệu lượt xem nhất nhạc Việt, cho thấy độ phủ sóng bền bỉ cùng lượng người hâm mộ đông đảo sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật.