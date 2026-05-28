Sơn Tùng và rapper Mỹ gây sốt

  • Thứ năm, 28/5/2026 20:20 (GMT+7)
Sơn Tùng thu hút gần 600.000 lượt xem trực tiếp khi công chiếu MV "Come My Way" vào tối 28/5. Đây là dự án đầu tiên của ca sĩ sau khoảng 2 năm vắng bóng.

Tối 28/5, Sơn Tùng M-TP chính thức phát hành MV mới mang tên Come My Way. Sản phẩm này có sự hợp tác của rapper người Mỹ gốc Việt Tyga. Sơn Tùng lập tức trở thành tâm điểm truyền thông với dự án lần này. MV mới được nam ca sĩ thực hiện tại Ninh Bình.

Vào thời điểm MV được công chiếu, có tới 570.000 người xem cùng lúc. MV được đầu tư hoành tráng về mặt hình ảnh với âm nhạc khá thú vị, mới mẻ. Bài hát được xây dựng trên nền Afrobeats kết hợp hip‑hop và pop đương đại. Ca khúc do Sơn Tùng M‑TP và nhà sản xuất Marvey Muzique đồng sáng tác, với phần lời của Marvey Muzique, Tyga. Với sản phẩm này, Sơn Tùng thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tyga cũng xuất hiện trong MV của nam ca sĩ.

Sơn Tùng trở lại với MV mới có sự tham gia của Tyga. Ảnh: FBNV.

Đây không phải lần đầu Sơn Tùng M-TP bắt tay cùng những gương mặt quốc tế trong các dự án âm nhạc. Trước đó, nam ca sĩ từng gây chú ý khi mời rapper huyền thoại Snoop Dogg xuất hiện trong MV Hãy trao cho anh. Anh cũng từng hợp tác với nữ diễn viên Thái Lan Mai Davika - được mệnh danh “ma nữ đẹp nhất Thái Lan” - trong MV Chạy ngay đi.

Suốt những ngày qua, Sơn Tùng tiếp tục trở thành tâm điểm của thị trường nhạc Việt khi liên tục “nhá hàng” cho sản phẩm mới. Mỗi động thái của nam ca sĩ trên mạng xã hội đều nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn cùng hàng loạt chủ đề bàn luận từ khán giả.

Nhiều năm qua, Sơn Tùng M-TP không hoạt động với tần suất dày đặc trong showbiz. Nam ca sĩ phát hành khá ít sản phẩm âm nhạc so với mặt bằng chung, song mỗi dự án đều được đầu tư mạnh về phần hình ảnh, âm thanh lẫn chiến lược truyền thông. Anh cũng chủ yếu xuất hiện tại những sự kiện âm nhạc lớn thay vì tham gia quá nhiều hoạt động giải trí thường xuyên.

Dù vậy, giọng ca sinh năm 1994 vẫn duy trì sức hút thuộc hàng đầu Vpop. Sơn Tùng hiện là nghệ sĩ sở hữu nhiều MV vượt mốc 100 triệu lượt xem nhất nhạc Việt, cho thấy độ phủ sóng bền bỉ cùng lượng người hâm mộ đông đảo sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Minh Hạo

Sơn Tùng Sơn Tùng M-TP Snoop Dogg Come My Way

  • Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, là một ca sĩ, nhạc sĩ trưởng thành từ nhạc underground (M-TP nghĩa là Music - Tài năng - Phong cách). Anh đã có 2 lần giúp ca khúc Việt Nam đứng trong top 10 ca khúc nhiều lượt xem trong một ngày trên YouTube. Đặc biệt ca khúc "Nơi này có anh" phát hành năm 2017 đã đứng vị trí thứ nhất với hơn 9 triệu lượt xem trong ngày 14/2.

    • Ngày sinh: 5/7/1994
    • Nơi sinh: Thái Bình
    • Ca khúc nổi bật: Cơn mưa ngang qua, Nắng ấm xa dần, Em của ngày hôm qua, Có "Chắc ai đó sẽ về,Chúng ta không thuộc về nhau, Lạc trôi, Nơi này có anh
    • Phim tham gia: Chàng trai năm ấy (Đình Phong), Âm bản (Thiên sứ)
  • Snoop Dogg

    Calvin Cordozar Broadus, Jr. thường được biết đến với nghệ danh Snoop Dogg là một rapper, ca sĩ, nhà sản xuất và diễn viên người Mỹ. Anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc vào năm 1992 khi được phát hiện bởi Dr. Dre và xuất hiện trong buổi ra mắt solo của Dre. Anh đã bán được hơn 23 triệu album tại Mỹ và 35 triệu album trên toàn thế giới.

    • Ngày sinh: 20/10/1971
    • Nơi sinh: Long Beach, California, Mỹ

Lưu Khải Uy được cho là có bạn gái mới sau khi chia tay diễn viên Lý Tiểu Phong. Nam diễn viên mới đây lộ ảnh hẹn hò ở Nhà thi đấu Hong Kong.

Việc G-Dragon nhấn thích bài đăng liên quan đến Kim Soo Hyun đang khiến nam rapper bị công chúng Hàn Quốc chỉ trích.

