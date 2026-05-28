Việc G-Dragon nhấn thích bài đăng liên quan đến Kim Soo Hyun đang khiến nam rapper bị công chúng Hàn Quốc chỉ trích.

Tờ Sports Khan đưa tin, G-Dragon mới đây có động thái được cho là công khai thể hiện sự ủng hộ dành cho Kim Soo Hyun. Cụ thể, trưởng nhóm Big Bang nhấn thích bài đăng do công ty quản lý của Kim Soo Hyun là Gold Medalist đăng tải.

Trong bài đăng, Gold Medalist trích dẫn thông cáo báo chí được công bố hôm 27/5. Nội dung bài đăng là kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy những cáo buộc kênh YouTube Viện Garo Sero nhắm vào Kim Soo Hyun và bằng chứng kênh này đưa ra là không đúng sự thật. Gold Medalist đồng thời gửi lời cảm ơn những khán giả đã tiếp tục tin tưởng và chờ đợi nam diễn viên trong suốt thời gian qua.

G-Dragon bị chỉ trích vì có động thái được cho là ủng hộ Kim Soo Hyun. Ảnh: Khan.

Thông tin G-Dragon nhấn “thích” bài đăng kể trên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Luật sư đại diện cho Kim Soo Hyun là Ko Sang Rok cũng chia sẻ thông tin G-Dragon thích bài đăng từ Gold Medalist lên tài khoản Threads. Luật sư còn cho biết trưởng nhóm Big Bang từng giúp Kim Soo Hyun tìm đến thiền định để ổn định tinh thần trong giai đoạn sóng gió.

“Vào thời điểm những thông tin tiêu cực liên tục xuất hiện năm ngoái, Kim Soo Hyun đã bắt đầu thiền để tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn. Tôi được biết G-Dragon là người trực tiếp giới thiệu anh ấy đến một trung tâm thiền”, luật sư Ko Sang Rok viết.

Tuy nhiên, động thái của G-Dragon lại gây ra phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Một bộ phận cư dân mạng chỉ trích nam rapper vì cho rằng anh đang công khai đứng về phía Kim Soo Hyun giữa lúc nam diễn viên vẫn là tâm điểm tranh cãi.

Đây không phải lần đầu G-Dragon bị chú ý vì hành động liên quan đến Kim Soo Hyun. Hồi tháng 3/2025, anh cũng nhấn “thích” một bài đăng của truyền thông nước ngoài nhắc đến việc Kim Soo Hyun xuất hiện trong chương trình tạp kỹ Good Day của đài MBC.

Mối quan hệ giữa G-Dragon và Kim Soo Hyun cũng được cho là khá thân thiết. Tháng 2/2025, Kim Soo Hyun tham dự buổi tiệc ra mắt album Übermensch của G-Dragon. Đến tháng 3 cùng năm, nam diễn viên tiếp tục tham gia ghi hình chương trình Good Day - nơi quy tụ nhiều nghệ sĩ thân thiết với trưởng nhóm Big Bang.

Trên thực tế, G-Dragon vốn nổi tiếng với thói quen thường xuyên bấm “thích” trên Instagram. Nam nghệ sĩ thậm chí còn được cộng đồng mạng đặt biệt danh “bot like”.

Trong chương trình You Quiz on the Block phát sóng tháng 10/2024, G-Dragon hài hước chia sẻ: “Tôi luôn rất giỏi nhấn nút thả tim. Tôi khởi đầu bằng ca khúc Heartbreaker mà. Từ đó tôi luôn lan tỏa tình yêu thương”.