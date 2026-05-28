Lệ Hằng ly hôn

Lệ Hằng cho biết vợ chồng cô vừa hoàn tất thủ tục ly hôn sau hơn 20 năm ly thân. Nữ diễn viên được biết tới qua phim "Xin hãy tin em".

Lệ Hằng mới đây xác nhận chuyện ly hôn. Nữ diễn viên cho biết thời gian qua cô liên tục nhận được những câu hỏi liên quan đến ông xã nhưng không thể trả lời hết. Do đó, đến nay, cô quyết định thực hiện video để giải đáp.

Theo Lệ Hằng, cô kết hôn năm 1998 và sinh con gái năm 1999. Vợ chồng cô chỉ chung sống vài năm sau đó ly thân. Hai người ly thân hơn 20 năm qua và gần đây mới hoàn tất thủ tục ly hôn.

Hình ảnh gần đây của Lệ Hằng. Ảnh: FBNV.

“Tôi muốn nhắn nhủ các bạn nữ là đừng lãng phí tuổi xuân như tôi. Hơn 20 năm mọi người ạ. Đến bây giờ, tuổi xế chiều rồi, chúng tôi mới ra tòa. Tôi và chồng ra tòa trong tâm trạng vui vẻ, chúc phúc cho nhau. Giá như chúng tôi ra tòa sớm hơn thì cả 2 có thể đã khác rồi. Xưa nay tôi sống bất cần và các đạo diễn hay nhận xét tôi như con ngựa bất kham, cái tôi quá lớn. Đến giờ phút này, tôi cũng không có gì ân hận vì lỗi đều do tôi. Tôi mong mọi người hãy hạnh phúc, đừng giống tôi”, diễn viên chia sẻ.

Nữ diễn viên tâm sự việc vợ chồng cô ly thân suốt 20 năm nhưng không ra tòa khiến đôi bên chịu cảnh bí bách. Hiện tại, cô cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản và chấp nhận số phận để sống vui vẻ.

Bùi Thị Lệ Hằng quê Tuyên Quang, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Cô có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Bản tình ca trong đêm năm 1995. Sau đó, Xin hãy tin em - bộ phim đầu tay của đạo diễn Đỗ Thanh Hải - là dự án giúp Lệ Hằng trở nên nổi tiếng. Khi đó, nữ diễn viên là sinh viên năm nhất của Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Trong phim, Lệ Hằng đảm nhận vai Hoài Thatcher - cô gái sốc nổi, ngang tàng, đua đòi và thường xuyên đánh nhau, chơi bời, uống rượu nhưng có tấm lòng nhân hậu khi giúp đỡ trẻ mồ côi và luôn hết mình vì bạn bè. Thời điểm đó, hình ảnh Hoài Thatcher với mái tóc ngắn, quần áo bụi bặm, tính cách hầm hố rất nổi tiếng. Hình ảnh này cũng gắn liền với với tên tuổi nữ diễn viên suốt nhiều năm, ngay cả khi cô giải nghệ.

Sau đó, cô tiếp tục tham gia nhiều phim như Những ngọn nến trong đêm, Chuyện phố phường (vai Ban), Cổ cồn trắng, Phi đội chuồn chuồn… Năm 2012, Lệ Hằng tuyên bố giải nghệ, sống kín tiếng. Năm 2023, nữ diễn viên vướng ồn ào, sau đó gần như không xuất hiện.