Nữ ca sĩ nhập viện cấp cứu, phải hủy show

Hyorin phải hủy bỏ lịch trình biểu diễn, tạm nghỉ ngơi khoảng một tuần vì gặp vấn đề sức khỏe.

Hyorin không thể tham gia buổi biểu diễn tại Đài Loan vì gặp vấn đề sức khỏe, tờ Edaily đưa tin. Ngày 27/5, công ty quản lý ReH Entertainment thông báo nữ ca sĩ rút khỏi đêm nhạc Fubon Guardians G! Pop Music Festival tổ chức ở Đài Bắc, Đài Loan vào 30/5.

Theo kế hoạch ban đầu, Hyorin sẽ biểu diễn tại sự kiện này sau khi trận đấu bóng chày giữa Fubon Guardians và CTBC Brothers kết thúc.

Hyorin thay đổi lịch trình vì gặp vấn đề sức khỏe. Ảnh: AAA.

Tuy nhiên, vào 27/5, Hyorin phải nhập viện khẩn cấp sau khi gặp vấn đề sức khỏe. “Theo ý kiến từ đội ngũ y tế, cô ấy phải được điều trị và nghỉ ngơi. Đây hiện là ưu tiên hàng đầu với Hyorin”, công ty chia sẻ.

ReH Entertainment cho biết sau khi cân nhắc kỹ lưỡng tình trạng sức khỏe hiện tại cũng như sự an toàn của nghệ sĩ, họ quyết định để Hyorin nghỉ ngơi, tạm hoãn các lịch trình công việc trong tuần này. Công ty gửi lời xin lỗi tới những người hâm mộ đã chờ đợi nữ ca sĩ.

Theo công ty quản lý, Hyorin cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội biểu diễn lần này. Suốt thời gian qua, cô đã rất mong chờ cơ hội được gặp gỡ người hâm mộ tại Đài Loan thông qua buổi biểu diễn.

“Cô ấy sẽ tập trung điều trị để hồi phục sức khỏe sớm nhất có thể. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên và hỗ trợ cô ấy để Hyorin nhanh chóng bình phục”, công ty cho biết.

Thời gian gần đây, Hyorin hoạt động khá tích cực trong các sự kiện giải trí, âm nhạc. Cô liên tục tham gia sân khấu biểu diễn trong và ngoài Hàn Quốc.

Hyorin sinh năm 1990 và từng là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Sistar. Từ khi ra mắt cùng nhóm Sistar vào năm 2010, Hyorin theo đuổi phong cách sexy, thân hình săn chắc và làn da nâu khỏe khoắn. Đặc biệt, nữ ca sĩ đảm nhận vai trò hát chính trong nhóm với chất giọng nội lực, cảm xúc. Cô là thành viên nổi tiếng nhất nhóm và có nhiều hoạt động solo.

Sau khi nhóm tan rã, cô theo đuổi sự nghiệp solo và được đánh giá là một trong những nữ ca sĩ sở hữu khả năng trình diễn nổi bật của Kpop.