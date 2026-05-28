Người đứng sau Sơn Tùng

"Come My Way" do Sơn Tùng sáng tác cùng Marvey Muzique. Đây là nhà sản xuất, nghệ sĩ đa tài, từng được đề cử giải Grammy.

Come My Way được Sơn Tùng ra mắt tối 28/5 thuộc thể loại Afrobeats kết hợp hip-hop và pop đương đại. Ca khúc do Sơn Tùng M-TP cùng nhà sản xuất Marvey Muzique đồng sáng tác, trong khi phần lời được thực hiện bởi Marvey Muzique và Tyga.

Theo Turn Table Charts, Marvey Muzique còn được biết đến với nghệ danh Marvey Again! từng được đề cử giải Grammy. Marvey Muzique cũng là kỹ sư âm thanh cho dự án There's No One At All của Sơn Tùng.

Sơn Tùng hợp tác với loạt nghệ sĩ quốc tế trong sản phẩm mới. Ảnh: FBNV.

Anh là một nghệ sĩ đa tài trong dòng nhạc Afrobeat. Bắt đầu sự nghiệp với vai trò nhạc công nhà thờ, Marvey đã phát triển thành nhà sản xuất, kỹ sư âm thanh, nhạc sĩ sáng tác và ca sĩ với những thành tích ấn tượng.

Anh cùng Mikababeatz đồng sản xuất ca khúc hit Awuke của Davido. Ca khúc này ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Official Nigeria Top 100. Marvey cũng gây tiếng vang với bản remix của Ogechi. Ca khúc này giữ vị trí số 1 trong hai tuần liên tiếp.

Marvey đóng góp vào nhiều dự án nổi bật khác như album Timeless được đề cử Grammy của Davido. Anh đồng sản xuất ca khúc Birds Sing of Money trong album The Year I Turned 21 của Ayra Starr. Anh cũng hợp tác với những ngôi sao đang lên như Qing Madi trong các ca khúc See Finish, American Love và Goosebumps. Anh còn đồng phụ trách phần kỹ thuật âm thanh cho album Sensational của Chris Brown.

Marvey Muzique đồng sáng tác bài hát Come My Way cùng Sơn Tùng. Ảnh: Turn Table Charts.

Trong khi đó, phần hình ảnh của Come My Way do đạo diễn Phương Vũ cùng ê-kíp AntiantiArt thực hiện theo cấu trúc thiên về hình ảnh và hệ biểu tượng. Phương Vũ sinh năm 1995, đứng sau rất nhiều MV thành công của Vpop như Mục hạ vô nhân - Soobin, Hop On Da Show - tlinh, LowG, The Stars của Anh trai “say hi”, Nâng chén tiêu sầu - Bích Phương, Vị nhà - Đen, Ikigai - Tăng Duy Tân…

Ngoài ra, trong phần credit, chi tiết gây chú ý là Hải Tú được nhắc tới với vai trò Project & Artist Manager. Cô được giới thiệu với tên Emma Lê.

Come My Way đang nhận chú ý với lượt tương tác lớn. MV này đạt 1 triệu lượt xem chỉ sau 8 phút đăng tải. Con số này chứng tỏ Sơn Tùng vẫn là tâm điểm dù âm nhạc trong bài hát mới của anh gây tranh luận.