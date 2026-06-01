Con trai vua sòng bạc Macau trước lễ cưới

Tối 31/5, con trai vua sòng bạc Macau Hà Du Quân và siêu mẫu Hề Mộng Dao tổ chức tiệc mời khách trước thềm lễ cưới diễn ra. Trong bữa tiệc, Hề Mộng Dao mặc chiếc váy xanh pastel nhẹ nhàng, thanh lịch với thiết kế lạ mắt. Vợ chồng cô vui vẻ chụp ảnh cùng khách mời, 2 con và cha mẹ hai bên.

Cô dâu, chú rể chụp ảnh cùng cha mẹ 2 bên và các con. Theo tờ China, vợ chồng thiếu gia Hà Du Quân chính thức tổ chức hôn lễ vào 1/6 tại Pháp sau gần 7 năm đăng ký kết hôn. Hôn lễ được tổ chức tại một trang viên có không gian sang trọng và riêng tư. Sau lễ cưới chính, gia đình dự kiến tổ chức thêm tiệc cảm ơn tại Macau vào tháng 9.

Hề Mộng Dao giấu kín gương mặt 2 con khi đăng tải hình ảnh. Trước đó, vợ chồng siêu mẫu đã gửi thiệp mời tới các khách mời. Kèm theo đó, họ chuẩn bị hộp quà mang tông màu hồng pastel, in nổi chữ M&M - viết tắt tên tiếng Anh của cô dâu và chú rể là Ming và Mario. Vợ chồng Hề Mộng Dao tặng các khách mời đến dự lễ cưới nhiều sản phẩm cao cấp như bộ đồ du lịch bằng lụa, mỹ phẩm của Sisley, nước hoa đặt riêng từ Pháp, nến thơm và bánh cưới đạt sao Michelin.

Đi kèm hộp quà là tấm thiệp với nội dung: “Cảm ơn bạn đã ghé thăm câu chuyện của chúng tôi. Chúng tôi muốn chia sẻ khoảnh khắc yêu thương và hạnh phúc này với bạn”. Một số khách mời, bao gồm ca sĩ Jackson Wang (thành viên nhóm GOT7) đã có mặt tại Pháp để chuẩn bị dự lễ cưới. Cặp đôi đăng ký kết hôn vào tháng 7/2019 và hiện có hai con, gồm một trai và một gái. Tuy nhiên, kế hoạch tổ chức đám cưới của họ từng nhiều lần bị trì hoãn do gia đình Hà Du Quân dành thời gian để tang cố tỷ phú Hà Hồng Sân.

Hà Du Quân sinh năm 1995, là con trai của cố tỷ phú Hà Hồng Sân - người từng được mệnh danh là “ông trùm sòng bạc Macau”. Trong khi đó, Hề Mộng Dao là siêu mẫu nổi tiếng của Trung Quốc, từng xuất hiện trên nhiều sàn diễn quốc tế và tham gia các show thời trang của Victoria’s Secret. Cặp đôi kết hôn sau màn cầu hôn gây chú ý tại Thượng Hải với 99.999 bông hồng. Họ hiện có hai con là Hà Quảng Sân (tên tiếng Anh Ronaldo, sinh năm 2019) và một con gái sinh năm 2022. Sau khi lập gia đình, Hề Mộng Dao giảm đáng kể các hoạt động trong làng giải trí để tập trung chăm sóc tổ ấm và đồng hành cùng chồng trong lĩnh vực kinh doanh.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.