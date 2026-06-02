Xuân Nghi tổ chức tiệc độc thân có dàn sao Việt

DJ Mie, Ngọc Thanh Tâm, Gil Lê, Xoài Non... dự tiệc độc thân của Xuân Nghi. Sắp tới, nữ ca sĩ tổ chức lễ cưới ở cả Mỹ và Việt Nam.

Tối 1/6, Xuân Nghi tổ chức tiệc độc thân trước thời điểm kết hôn. Bữa tiệc của cô có sự tham gia của nhiều đồng nghiệp thân thiết như DJ Mie, Ngọc Thanh Tâm, Ngọc Phước, Dương Hoàng Yến, Gil Lê, Xoài Non, Vũ Ngọc Anh…

Xuân Nghi tâm sự đây là dịp để các chị em tụ họp, tiệc tùng và tâm sự cùng nhau. Nữ ca sĩ cảm ơn các khách mời đã có mặt để tận hưởng khoảng thời gian độc thân trước khi cô về nhà chồng.

Trong bữa tiệc, Xuân Nghi mặc chiếc đầm lụa màu hồng nhẹ, thiết kế trễ vai. Trước đó, hồi tháng 4, Xuân Nghi đã tổ chức tiệc độc thân để tụ tập với bạn bè tại Mỹ.

Hình ảnh trong tiệc độc thân của Xuân Nghi. Ảnh: FB Vũ Ngọc Anh.

Xuân Nghi đang tận hưởng giai đoạn hạnh phúc khi chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân cùng hôn phu Nhật Minh. Theo kế hoạch, cặp đôi sẽ tổ chức lễ cưới tại cả Mỹ và Việt Nam trong thời gian tới.

Chồng sắp cưới của nữ ca sĩ hiện là kỹ sư, sinh sống và làm việc tại Mỹ. Hai người quen biết nhau từ khi còn nhỏ nhưng có quãng thời gian dài mất liên lạc. Sau nhiều năm, họ tình cờ kết nối lại, bắt đầu trò chuyện và dần phát triển mối quan hệ tình cảm.

Trước khi quyết định về chung một nhà, Xuân Nghi và Nhật Minh đã có hơn 4 năm gắn bó. Ngày 27/2, Nhật Minh thực hiện màn cầu hôn lãng mạn và nhận được cái gật đầu đồng ý từ nữ ca sĩ. Chia sẻ về khoảnh khắc đặc biệt này, Xuân Nghi cho biết cô xúc động và hạnh phúc vì đó là điều bản thân luôn mong đợi từ khi còn nhỏ.

“Từ bé tôi đã mơ ước có một tình yêu đẹp và một màn cầu hôn đáng nhớ. Tôi nghĩ đó cũng là mong muốn của rất nhiều cô gái. Tôi hy vọng mọi người cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Xuân Nghi tụ tập cùng nhóm bạn thân thiết trước khi kết hôn. Ảnh: FB Vũ Ngọc Anh.

Nói về hôn phu, Xuân Nghi dành nhiều lời khen cho sự chín chắn và tình cảm của đối phương. Theo nữ ca sĩ, cả hai làm việc ở những lĩnh vực hoàn toàn khác nhau nhưng luôn dành sự quan tâm và hỗ trợ trong cuộc sống.

Sinh năm 1994, Xuân Nghi nổi tiếng từ nhỏ. Thời gian qua, cô được chú ý thông qua chương trình Chị đẹp đạp gió. Nữ ca sĩ hiện duy trì công việc tại cả Việt Nam và Mỹ. Cô thường xuyên di chuyển giữa hai quốc gia để tham gia các dự án nghệ thuật cũng như sắp xếp cuộc sống cá nhân.

Sau chương trình Chị đẹp đạp gió, Xuân Nghi hoạt động sôi nổi hơn trong lĩnh vực giải trí. Cô liên tục góp mặt tại các concert, sự kiện âm nhạc và đồng hành cùng nhiều nghệ sĩ trong các chương trình biểu diễn lớn.