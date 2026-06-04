MC Mong bị cáo buộc ngoại tình với nữ chủ tịch

MC Mong và Cha Ga Won, CEO của công ty One Hundred Label lộ tin nhắn riêng tư làm dấy lên nghi vấn ngoại tình. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận Hàn Quốc.

Ngày 4/6, tờ Spotv News đưa tin chương trình PD Notebook của đài MBC mới đây công khai loạt tin nhắn giữa MC Mong và Cha Ga Won, Chủ tịch Tập đoàn Piark kiêm CEO của One Hundred Label. Nội dung tin nhắn cho thấy dường như 2 người có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp.

Nội dung chương trình của MBC còn làm dấy lên nghi vấn MC Mong đánh bạc bất hợp pháp ở Las Vegas, Mỹ và các sòng bạc khác. Bên cạnh đó, chương trình đưa ra hàng loạt nghi vấn khác liên quan đến One Hundred Label, bao gồm cáo buộc biển thủ quỹ công ty.

Ngay sau khi chương trình lên sóng, phía Chủ tịch Cha Ga Won bác bỏ nhiều nội dung được đề cập. Luật sư Hyun Dong Yeop, đại diện pháp lý của Chủ tịch Cha và One Hundred Label, cho biết phần nhiều thông tin được phát sóng trong chương trình không chính xác.

MC Mong và Chủ tịch Cha Ga Won. Ảnh: Spotv News.

Liên quan đến nghi vấn biển thủ quỹ công ty, Chủ tịch Cha khẳng định toàn bộ khoản tiền được nhận từ doanh nghiệp đều được sử dụng cho mục đích sản xuất và vận hành, không phục vụ lợi ích cá nhân hay các hoạt động không phù hợp.

Một nội dung khác gây chú ý là câu chuyện liên quan đến ca sĩ Lee Seung Gi. Chương trình của MBC cho biết nam ca sĩ đã chuyển đến sống tại căn hộ nằm phía trên nơi ở của Chủ tịch Cha theo lời giới thiệu của bà. Nhưng sau đó, nam ca sĩ kiêm diễn viên này bị đòi mức tiền đặt cọc cao hơn đáng kể so với thỏa thuận ban đầu.

Đáp lại thông tin trên, phía Chủ tịch Cha cho rằng Lee Seung Gi có thể đang hiểu nhầm một số tình tiết. Đại diện pháp lý tiết lộ họ đã liên hệ với luật sư của nam ca sĩ để làm rõ vấn đề và đang chờ phản hồi.

Trước thời điểm PD Notebook phát sóng, phía Chủ tịch Cha nộp đơn yêu cầu tòa án ngăn chương trình lên sóng với lý do quá trình ghi hình và biên tập có dấu hiệu thiếu khách quan. Tuy nhiên, yêu cầu này không được chấp nhận và tập phát sóng vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Về phía MC Mong, nam ca sĩ kiêm nhà sản xuất cũng thể hiện sự bất bình trong buổi phát sóng trực tiếp diễn ra tối 3/6. Anh cho rằng chương trình đã sử dụng những thông tin chưa được xác minh đầy đủ, đặc biệt là các đoạn tin nhắn KakaoTalk đã làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ cá nhân giữa anh và Chủ tịch Cha.

MC Mong khẳng định các tin nhắn được đề cập là giả mạo và cho rằng ê-kíp sản xuất đáng lẽ phải xác minh trực tiếp với anh trước khi phát sóng. Anh cũng cáo buộc chương trình sử dụng lại một bức ảnh từng bị tòa án yêu cầu ngừng phát tán.

Nam nghệ sĩ đồng thời phủ nhận nghi vấn đánh bạc trong chuyến công tác tại Las Vegas. Trong khi PD Notebook cho rằng anh và Chủ tịch Cha được hưởng các đặc quyền từ phía sòng bạc, MC Mong khẳng định đây là lịch trình công việc chính thức với sự tham gia của nhiều nhân viên và đối tác công ty, không phải chuyến đi riêng tư như cách chương trình mô tả.

Cho rằng bản thân đang chịu thiệt hại nghiêm trọng về danh tiếng, MC Mong tuyên bố có biện pháp pháp lý mạnh mẽ nếu các thông tin sai sự thật tiếp tục bị lan truyền.

MC Mong và Cha Ga Won từng đồng sáng lập One Hundred vào năm 2023. Tuy nhiên, MC Mong rời công ty vào 2025 sau khi bị loại khỏi mọi hoạt động điều hành. Kể từ đó, nhiều tranh cãi liên tiếp nổ ra liên quan đến nam nghệ sĩ.

MC Mong sinh năm 1979, là chủ nhân của bản hit Sick Enough to Die. Anh còn tham gia nhiều dự án phim và là nhà sản xuất âm nhạc.