Ca sĩ Việt 'thua đau' trong cuộc đấu với Sơn Tùng?

Các ca sĩ trở lại cùng thời điểm với Sơn Tùng, ngoại trừ Binz đều có thành tích không quá cao. "Come My Way" vẫn là sản phẩm âm nhạc được chú ý nhất.

Noo Phước Thịnh vừa trở lại với EP Nhấc máy sau thời gian dài loay hoay, mất lửa nghề, thậm chí từng muốn dừng lại sự nghiệp ca hát. Thế nhưng, thời điểm trở lại của nam ca sĩ không mấy lý tưởng khi anh đụng độ đối thủ mạnh nhất Vpop: Sơn Tùng M-TP.

Nhấc máy được phát hành tối 2/6, khoảng 5 ngày sau Come My Way. Tuy nhiên, thời điểm này, sản phẩm của Sơn Tùng vẫn phủ sóng truyền thông và là tâm điểm của dư luận. Dẫn đến bất cứ sản phẩm nào được ra mắt thời gian này đều có thể bị lu mờ.

Sơn Tùng vẫn dẫn đầu cuộc đấu

Suốt 5 ngày kể từ khi ra mắt, Come My Way chưa khi nào giảm nhiệt. Từ những tranh luận liên quan đến giai điệu, việc ca từ không ăn nhập với hình ảnh, tới đứng trên chim Lạc hay mới nhất là sử dụng tác phẩm của nghệ sĩ Lê Giang, các chủ đề liên quan đến Come My Way liên tục xuất hiện, thâu tóm mạng xã hội và là vấn đề âm nhạc được bàn tán nhất.

Sơn Tùng và Come My Way tiếp tục là tâm điểm của thị trường âm nhạc. Ảnh: FBNV.

Tính tới chiều 3/6, MV đạt 23,5 triệu lượt xem. Sản phẩm này cũng dẫn đầu nhiều BXH khác nhau của YouTube như 100 video nhạc hàng đầu tại Việt Nam, 100 bài hát hàng đầu tại Việt Nam hay 20 video thịnh hành tại Việt Nam. Như dự đoán, Sơn Tùng tiếp tục dẫn đầu “cuộc chiến” và có lẽ là màn trở lại đạt hiệu ứng lớn nhất từ đầu năm tới giờ, “cứu” Vpop thoát khỏi tình trạng ảm đạm kéo dài.

Cùng trở lại với Sơn Tùng vào tối 28/5 có Sayda, 52Hz, Xuân Nghi và Phí Phương Anh. Họ được hưởng lợi đôi chút từ hiệu ứng so sánh với Sơn Tùng nhưng không ai đủ mạnh để tạo nên màn rượt đuổi hấp dẫn như cách Binz đã làm với Bigcityboi (cùng ngày với Có chắc yêu là đây) hay Bích Phương với Nâng chén tiêu sầu (cạnh tranh cùng Chúng ta của tương lai) năm nào.

Vốn đã quen với cô đơn của Phí Phương Anh tính tới chiều 3/6 đạt gần 700.000 lượt xem. Cùng mốc thời gian đó, Take Me Back của 52Hz đạt 363.000 lượt xem dù được khen ngợi về âm nhạc. Trong khi đó, con số Love My Friend của Sayda nhận về là 126.000 lượt, còn Hoa dành dành dành phần anh của Xuân Nghi có con số khiêm tốn nhất là 3.300 lượt.

Tuy nhiên, họ có thể "thua đau" trong "cuộc chiến" vốn không cân sức với Sơn Tùng nhưng thành tích đó vẫn là khá khả quan so với các sản phẩm trước của họ hoặc mặt bằng chung thị trường.

Lúc này, bám sát Sơn Tùng nhất trên nhiều bảng xếp hạng là ca khúc Em của Binz. Một lần nữa, Binz đối đầu Sơn Tùng dù sức cạnh tranh của anh không mạnh mẽ như thời Bigcityboi, bởi dẫu sao, lần này, 2 nghệ sĩ không trực tiếp cạnh tranh. Album của Binz được anh tung ra trước Sơn Tùng vài ngày để nhân dịp sinh nhật.

Trong album, ca khúc Em của Binz có độ thảo luận nhất định trên các nền tảng mạng xã hội, nhưng bởi câu chuyện bên lề. Nội dung và một số hình ảnh trong sản phẩm được cho là nhắc tới chuyện tình cảm của Touliver với Tóc Tiên. Sau những tranh cãi, artwork của ca khúc Em được ê-kíp Binz chỉnh sửa, thay thế.

Sản phẩm này đạt 7 triệu lượt xem sau 9 ngày phát hành dù không được đầu tư MV.

Binz và Phí Phương Anh phát hành sản phẩm âm nhạc mới cùng thời điểm với Sơn Tùng. Ảnh: FBNV.

Noo Phước Thịnh có đủ sức cạnh tranh?

Noo Phước Thịnh bước vào cuộc đấu vốn đang cạnh tranh khốc liệt với sản phẩm âm nhạc được anh đầu tư lớn. EP Nhấc máy của nam ca sĩ ra mắt tối 2/6 gồm một track nhạc cùng tên và ca khúc Cuộc gọi cuối (kết hợp 52Hz), Gọi cho anh cùng bản Prologue mở đầu.

Ba ca khúc chính trong EP mang 3 màu sắc hoàn toàn khác biệt nhau. Nhấc máy có chất liệu pop, R&B. Trong khi đó, Cuộc gọi cuối là bản ballad giàu cảm xúc, sâu lắng. Cuối cùng, Gọi cho anh mang tinh thần rock mạnh mẽ, giàu năng lượng.

Đặc biệt, cả 3 ca khúc đều được thực hiện MV và liên kết thành câu chuyện xuyên suốt. Các sản phẩm có lối kể chuyện theo dòng thời gian đảo ngược với sự góp mặt của Chi Pu trong vai trò nữ chính xuyên suốt cả 3 MV.

Với MV Nhấc máy được phát hành tối 2/6, Noo Phước Thịnh thu về 141.000 lượt xem sau khoảng 20 giờ phát hành. Với con số này, có thể thấy rõ nam ca sĩ đang khá bất lợi và yếu thế trong cuộc cạnh tranh với Sơn Tùng. Hơn hết, việc nam ca sĩ có bài đăng được cho là “đá đểu” đàn em cũng khiến anh chịu nhiều ý kiến trái chiều.

Noo Phước Thịnh trở lại sau thời gian dài tập trung cho các hoạt động biểu diễn nhưng gặp phải sự cạnh tranh từ nhiều đồng nghiệp. Ảnh: FBNV.

Dù giọng ca sinh năm 1988 đã lên tiếng giải thích, khẳng định chỉ muốn chia sẻ bài hát, ủng hộ đàn em 52Hz chứ không “đá xéo” ai, Noo Phước Thịnh vẫn vấp phải phản ứng tiêu cực.

Trở lại phần âm nhạc của Nhấc máy, bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, tình cảm và được xử lý bằng chất giọng ấm áp, cảm xúc, cân bằng giữa độ sáng và độ ấm đặc trưng của Noo Phước Thịnh. Tuy nhiên, giai điệu bài hát không mới mẻ, đột phá, thậm chí khá an toàn, cũ kỹ khiến Nhấc máy khó cạnh tranh giữa thời điểm khán giả có nhiều lựa chọn hấp dẫn.

Ý kiến trái chiều về bài hát vì thế xuất hiện khá nhiều dưới những bài đăng liên quan đến ca khúc. Việc MV đạt thành tích không quá cao cũng là điều dễ hiểu.

Noo Phước Thịnh còn 2 MV khác sẽ ra mắt là Cuộc gọi cuối và Gọi cho anh. Việc nam ca sĩ có lật ngược tình thế được hay không, phụ thuộc vào 2 sản phẩm kể trên. Trong đó, Gọi cho anh được giới thiệu là mang tinh thần rock. Sản phẩm này được mong chờ là cho thấy một Noo Phước Thịnh mới mẻ, khác biệt, có sức cạnh tranh lớn hơn so với Nhấc máy đã ra mắt.

Sắp tới, Tóc Tiên cũng trở lại. Cô ấn định ngày phát hành sản phẩm là 5/6. Đây là dự án đầu tiên của cô kể từ khi biến cố tình cảm xảy ra. Cộng thêm, Tóc Tiên vẫn là cái tên được công chúng quan tâm. Do đó, bước đầu, sản phẩm của nữ ca sĩ vẫn nhận được sự chú ý nhất định. Tuy nhiên, sức hút lâu dài của sản phẩm có được đảm bảo hay không còn phụ thuộc vào chất lượng và sự đầu tư từ ê-kíp.