Mẹ Hà Anh tố cáo vụ mất 700 triệu đồng vì hợp đồng kỳ nghỉ

Hà Anh bày tỏ sự bức xúc về tình trạng nhiều người lớn tuổi mất tiền vì các hợp đồng kỳ nghỉ ảo. Theo người mẫu, mẹ cô cũng mất 700 triệu đồng.

Mới đây, người mẫu Hà Anh cho biết mẹ cô đã trình báo hành vi lừa đảo của công ty du lịch kinh doanh thẻ nghỉ dưỡng tới cơ quan chức năng. Theo người mẫu, mẹ cô đã mất khoảng 700 triệu đồng cho các hợp đồng kỳ nghỉ ảo.

“Tôi mong các cô, các bác, các bạn động viên bố mẹ hãy dũng cảm đứng ra tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của chúng. Hãy xác định chúng chỉ sử dụng đúng thủ đoạn duy nhất là trì hoãn, dụ dỗ, áp lực các ông bà tiếp tục phải nộp tiền để có thể bán được hợp đồng, nhưng bán đâu không thấy, chỉ có hợp đồng này chồng chất lên hợp đồng kia”, Hà Anh cho biết.

Siêu mẫu Hà Anh kể việc mẹ cô mất tiền cho các hợp đồng kỳ nghỉ. Ảnh: FBNV.

Theo Hà Anh, mẹ cô cũng bỏ tiền cho các hợp đồng kỳ nghỉ ảo. Người mẫu kể mẹ cô từng được những người tư vấn dẫn đến ngân hàng vay 330 triệu đồng để mua hợp đồng. Tổng số tiền mẹ người mẫu bỏ ra là 700 triệu đồng.

“Đến giờ mẹ tôi và rất nhiều bác về hưu vẫn bị lừa, vẫn níu kéo vào hy vọng mong manh sẽ lấy lại được tiền. Đến giờ thỉnh thoảng vẫn có các cô, hoặc các bạn có bố mẹ bị lừa liên lạc với tôi để hỏi cách làm sao để xử lý”, Hà Anh chia sẻ.

Hồi cuối năm 2025, siêu mẫu Hà Anh cũng từng lên tiếng cảnh báo vấn đề này. Thời điểm đó, người mẫu thu hút sự chú ý khi công khai chia sẻ câu chuyện mẹ ruột cô nghi trở thành nạn nhân của mô hình đầu tư thiếu minh bạch liên quan đến gói nghỉ dưỡng.

Trên trang cá nhân, Hà Anh cho biết mẹ cô đã chi khoảng 250 triệu đồng để mua một gói nghỉ dưỡng của doanh nghiệp được giới thiệu là hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Sự việc chỉ được gia đình phát hiện khi mẹ cô bất ngờ hỏi mượn thêm tiền để đóng phí với mục đích chuyển nhượng lại hợp đồng đã mua.

Theo lời kể của Hà Anh, sau khi bày tỏ mong muốn rút vốn, mẹ cô được nhân viên tư vấn hướng dẫn tiếp tục đóng thêm tiền để tham gia một nhóm. Nhóm này được giới thiệu có khả năng hỗ trợ bán lại hợp đồng. Điều này khiến gia đình bắt đầu nghi ngờ và tìm hiểu kỹ hơn về toàn bộ giao dịch.

Nữ người mẫu cho biết cô đã trực tiếp kiểm tra các giấy tờ, hợp đồng liên quan, đồng thời tra cứu thông tin về doanh nghiệp trên mạng. Qua quá trình tìm hiểu, Hà Anh phát hiện công ty này từng vướng nhiều phản ánh từ khách hàng về phương thức hoạt động và các cam kết được đưa ra trong quá trình tư vấn.

Cô cũng cho biết nhiều dấu hiệu bất thường xuất hiện khi số điện thoại được in trên các tài liệu quảng bá không còn liên lạc được, trong khi nhân viên từng trực tiếp tư vấn cho mẹ cô cũng đã nghỉ việc.

"Năm ngoái mẹ bỗng ngỏ lời mượn em gái tôi 20 triệu đồng, nộp cho một công ty để họ 'bán lại' thẻ nghỉ dưỡng đã mua. Thế là em gái tôi nghi ngờ, hỏi kỹ thêm. Hai chị em tôi mới tá hỏa khi biết mẹ đã nộp 250 triệu, để mua gói thẻ nghỉ dưỡng của công ty này. Bây giờ thấy có vấn đề, mẹ tôi đề nghị rút tiền về thì nhân viên sale hứa hẹn sẽ bán lại hợp đồng cho mẹ tôi một cách dễ dàng. Chỉ cần nạp thêm tiền để được vào một group nào đó để tham gia bán lại", Hà Anh kể.

Trước những nghi vấn chưa được làm rõ, Hà Anh cho biết gia đình từng cân nhắc đến việc làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để xác minh thông tin. Người đẹp đồng thời khuyến cáo mọi người cần thận trọng trước các lời mời gọi đầu tư hoặc mua gói dịch vụ có cam kết lợi nhuận, đặc biệt khi được yêu cầu tiếp tục đóng thêm tiền để thu hồi khoản đã bỏ ra trước đó.

Mới đây, Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng series phim tài liệu điều tra VTV Đặc biệt: Bẫy 2 - Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ. Trong hai tập đầu mang tên Kỳ nghỉ bị đánh tráo và Không lối thoát, bộ phim ghi nhận nhiều trường hợp người cao tuổi trở thành đối tượng nhắm tới của các chiến dịch tiếp thị. Họ thường được mời tham gia các buổi giới thiệu sản phẩm thông qua những cuộc gọi thông báo trúng thưởng, nhận quà miễn phí hoặc các sự kiện trải nghiệm dịch vụ.

Theo nội dung chương trình, các gói sản phẩm được quảng bá như một hình thức nghỉ dưỡng dài hạn với nhiều ưu đãi hấp dẫn, đồng thời được giới thiệu có khả năng gia tăng giá trị theo thời gian. Khách hàng được thuyết phục ngoài việc sử dụng cho nhu cầu cá nhân, họ còn có thể chuyển nhượng lại hợp đồng để thu về lợi nhuận. Tuy nhiên, thực tế, khi muốn chuyển nhượng hợp đồng, khách hàng phải đóng thêm các khoản phí hàng trăm đến hàng tỷ đồng. Các khoản phí được đưa ra dưới nhiều hình thức khác nhau như phí đặt cọc, phí giữ chỗ hoặc phí dịch vụ…

Bộ phim cho thấy không ít trường hợp đã chi thêm số tiền rất lớn, từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng, với kỳ vọng hoàn tất việc chuyển nhượng hợp đồng. Thế nhưng, thay vì nhận được khoản tiền như cam kết, nhiều người lại tiếp tục ký kết thêm các hợp đồng mới và rơi vào vòng xoáy giao dịch kéo dài.