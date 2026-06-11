Song Ji Hyo vừa đăng tải loạt ảnh mới. Cô khoe vóc dáng khi kết hợp áo bra với quần jean.

Nữ diễn viên Hàn Quốc Song Ji Hyo mới đây thu hút sự chú ý khi trực tiếp làm mẫu cho bộ sưu tập mới của thương hiệu nội y do cô sáng lập.

Thông qua tài khoản mạng xã hội chính thức của thương hiệu, Song Ji Hyo đăng tải loạt ảnh quảng bá sản phẩm mới. Trong bộ ảnh, nữ diễn viên lựa chọn phong cách tối giản với áo bra kết hợp quần jeans. Trang phục tôn lên vẻ ngoài khỏe khoắn và năng động nhưng vẫn giữ được nét nữ tính đặc trưng. Nữ diễn viên được khen ngợi với vóc dáng cân đối, gợi cảm.

Song Ji Hyo khoe vóc dáng trong bộ ảnh nội y mới. Ảnh: Naver.

Điều đáng chú ý là Song Ji Hyo không chỉ xuất hiện với vai trò gương mặt đại diện mà còn là người điều hành thương hiệu. Thay vì thuê người mẫu chuyên nghiệp, cô trực tiếp tham gia các chiến dịch quảng bá sản phẩm

Thương hiệu nội y được Song Ji Hyo ra mắt vào cuối năm ngoái. Nữ diễn viên từng chia sẻ đây là dự án được cô ấp ủ trong khoảng 8 năm và tham gia sâu vào toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm. Từ khâu lựa chọn chất liệu, chỉnh sửa thiết kế đến kiểm tra độ vừa vặn khi sử dụng, cô đều trực tiếp theo dõi và đưa ra ý kiến.

Song Ji Hyo cho biết mục tiêu của cô là tạo ra những sản phẩm chú trọng sự thoải mái và tính ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Nữ diễn viên khẳng định bản thân không đơn thuần cho mượn hình ảnh để quảng bá thương hiệu mà tham gia vào cả chiến lược phát triển và vận hành doanh nghiệp.

Dù vậy, hành trình khởi nghiệp của ngôi sao sinh năm 1981 không hoàn toàn thuận lợi. Trong một chương trình trước đây, cô từng thừa nhận hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu. Thậm chí có thời điểm lượng đơn hàng ở mức rất thấp, khiến cô không tránh khỏi áp lực khi điều hành thương hiệu riêng.

Sự thẳng thắn của Song Ji Hyo về những khó khăn trong kinh doanh từng nhận được sự đồng cảm từ công chúng. Sau khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi, thương hiệu của cô dần được biết đến nhiều hơn, lượng khách hàng quan tâm cũng tăng lên đáng kể.

Hiện doanh nghiệp của nữ diễn viên được cho là đang mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế thông qua nền tảng bán hàng trực tuyến dành cho khách hàng nước ngoài. Đây được xem là bước đi mới trong nỗ lực phát triển thương hiệu sau giai đoạn đầu đối mặt nhiều thử thách.

Song Ji Hyo sinh năm 1981, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 2001 thông qua MV And I Love You của Lee Soo Young và MV Just Say Goodbye của JTL.

Sau đó, nữ diễn viên tham gia nhiều dự án như Truyền thuyết Jumong, Song hoa điếm, Cặp đôi oan gia, Thiên mệnh… Cô đặc biệt nổi tiếng qua chương trình giải trí Running Man. Tại đây, nữ diễn viên được yêu mến nhờ sự thông minh, nhanh nhạy và hết mình.

Tuy nhiên, thời gian qua, Song Ji Hyo trở thành tâm điểm tranh luận do thời lượng xuất hiện của cô trong Running Man ngày càng ít ỏi dù cô đảm nhận vai trò thành viên chính thức.