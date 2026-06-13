Bạch Lộc khủng hoảng nghiêm trọng

Bạch Lộc mới đây lại vướng tin đồn tình ái với lãnh đạo cấp cao. Tuy nhiên, nữ diễn viên lên tiếng phủ nhận.

QQ đưa tin ngày 12/6, cái tên Bạch Lộc bất ngờ vươn lên vị trí dẫn đầu danh sách tìm kiếm trên Weibo. Tuy nhiên, nguyên nhân không đến từ một dự án phim mới hay thông báo hợp tác đáng chú ý, mà xuất phát từ loạt tin đồn liên quan đến đời tư của nữ diễn viên.

Theo truyền thông Trung Quốc, tâm điểm tranh cãi bắt nguồn từ một đoạn video ngắn được lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, một người phụ nữ mặc trang phục màu trắng xuất hiện cùng người đàn ông trung niên trong con hẻm tại Bắc Kinh.

Dựa trên những suy đoán về ngoại hình và trang phục, một bộ phận cư dân mạng cho rằng người phụ nữ trong video là Bạch Lộc. Từ đó, nhiều thông tin chưa được kiểm chứng tiếp tục được lan truyền, kéo theo các đồn đoán liên quan đến đời sống cá nhân của nữ diễn viên.

Theo đó, Bạch Lộc được đồn đoán có mối quan hệ với giám đốc cấp cao của một doanh nghiệp nhà nước ở Giang Tô. Người này cùng quê Giang Tô với Bạch Lộc, hơn cô 21 tuổi và đã kết hôn. Đáng nói, doanh nghiệp này được phát hiện đầu tư vào nhiều dự án khác nhau của Bạch Lộc.

Bạch Lộc thông qua studio phủ nhận tin đồn tình cảm. Ảnh: Zaobao.

Cùng lúc, công chúng còn yêu cầu cơ quan quản lý điều tra việc Bạch Lộc được đặc cách nhận danh hiệu Diễn viên cấp III quốc gia. Theo quy định, để nhận danh hiệu này, nghệ sĩ phải là diễn viên cấp IV quốc gia và có bằng thạc sĩ chuyên ngành liên quan. Tuy nhiên, Bạch Lộc chỉ tốt nghiệp cao đẳng.

Làn sóng bàn tán nhanh chóng khiến tên tuổi của Bạch Lộc trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Trước những thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt, studio của nữ diễn viên phát đi thông báo phủ nhận các nội dung được cho là sai sự thật, đồng thời cho biết sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nghệ sĩ.

Về tin đồn tình cảm với lãnh đạo cấp cao, phía Bạch Lộc khẳng định đây là thông tin sai sự thật và phỉ báng. Phía Bạch Lộc khẳng định đang thu thập bằng chứng để khởi kiện 61 tài khoản mạng xã hội khác nhau. Nữ diễn viên nhấn mạnh sẽ không khoan nhượng.

Thực tế, đây không phải lần đầu Bạch Lộc trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng. Từ tháng 4, nữ diễn viên đã vướng vào một số ý kiến trái chiều sau khi tham gia mùa mới của chương trình truyền hình thực tế Keep Running. Nữ diễn viên bị chê vô duyên, EQ thấp, thiếu sự đồng cảm, thấu hiểu, thậm chí không tôn trọng các thành viên khác.

Sự việc kéo dài trong nhiều tuần khiến Bạch Lộc liên tục trở thành chủ đề thảo luận trên các diễn đàn trực tuyến. Việc những tranh cãi cũ chưa kịp lắng xuống trước khi xuất hiện thêm các tin đồn mới đã khiến nữ diễn viên tiếp tục đối mặt với áp lực lớn từ dư luận.