Hình ảnh Lisa gây sốt ở World Cup 2026

Lisa tiếp tục ghi dấu ấn trên sân khấu quốc tế khi góp mặt trong lễ khai mạc World Cup 2026 diễn ra tại sân vận động SoFi ở Los Angeles (Mỹ) vào 12/6 (giờ địa phương). Thành viên BlackPink cùng Anitta và Rema trình diễn ca khúc Goals, một trong những bài hát thuộc album chính thức của giải đấu. Do World Cup năm nay được tổ chức tại ba quốc gia gồm Mỹ, Mexico và Canada, ban tổ chức triển khai các hoạt động khai mạc tại nhiều địa điểm khác nhau. Ảnh: Nationthailand.

Lisa là nghệ sĩ mở màn tiết mục, xuất hiện trong bộ trang phục tông trắng nổi bật và nhanh chóng thu hút sự chú ý bằng phong thái tự tin cùng phần trình diễn giàu năng lượng. Màn xuất hiện lần này giúp Lisa trở thành thành viên nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup. Dấu mốc này được nhiều người xem là minh chứng cho sức ảnh hưởng ngày càng lớn của các nghệ sĩ Kpop trên những sân khấu mang tầm vóc toàn cầu. Ảnh: Nationthailand.

Vào tháng trước, Lisa cùng Anitta và Rema phát hành đĩa đơn Goals trong khuôn khổ dự án âm nhạc chính thức của World Cup 2026. Ca khúc là sự kết hợp giữa nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, góp phần tạo nên bản sắc quốc tế cho giải đấu. Ảnh: Nationthailand.

Lisa sinh ra tại Thái Lan và ra mắt cùng BlackPink dưới sự quản lý của YG Entertainment năm 2016. Cùng nhóm nhạc nữ đình đám này, cô góp mặt trong nhiều bản hit như Playing With Fire, As If It's Your Last hay DDU-DU DDU-DU, qua đó xây dựng lượng người hâm mộ đông đảo trên toàn thế giới. Ảnh: Xinhua/Bai Xuefei.

Sau khi kết thúc hợp đồng cá nhân với công ty quản lý cũ vào 2024, Lisa tập trung phát triển sự nghiệp độc lập thông qua công ty riêng. Dù vậy, các hoạt động nhóm của BlackPink vẫn tiếp tục được thực hiện dưới sự quản lý của YG Entertainment. Với hàng loạt dự án âm nhạc, thời trang và giải trí quốc tế, nữ ca sĩ hiện được xem là một trong những nghệ sĩ châu Á có tầm ảnh hưởng nổi bật nhất trên thị trường toàn cầu. Ảnh: EPA.

Tại lễ khai mạc World Cup 2026, Katy Perry cũng mang đến một trong những tiết mục nhận được nhiều sự chú ý. Nữ ca sĩ trình diễn ca khúc Wonder cùng Tius Luka - cậu bé góp giọng trong bản thu âm gốc của bài hát thuộc album 143. Theo chia sẻ của Katy Perry, Tius Luka thu âm phần vocal cho ca khúc khi mới 5 tuổi. Hai năm sau, khi nghe lại bản ghi âm, nữ ca sĩ quyết định đưa giọng hát của cậu vào phiên bản chính thức của Wonder. Cô cũng cho biết câu chuyện của Tius là nguồn cảm hứng quan trọng trong quá trình hoàn thiện tác phẩm. Ảnh: Xinhua/Mao Siqian.

Để tham gia sự kiện đặc biệt này, Tius Luka đã di chuyển từ Na Uy đến Los Angeles và cùng Katy Perry xuất hiện trên sân khấu trước hàng chục nghìn khán giả. Màn kết hợp giữa ngôi sao nhạc pop và cậu bé mang đến khoảnh khắc giàu cảm xúc, góp phần tạo nên điểm nhấn khác biệt cho chương trình khai mạc. Bên cạnh những tiết mục sôi động của Lisa, Anitta hay Rema, phần trình diễn của Katy Perry được đánh giá cao nhờ thông điệp tích cực về sự kết nối, niềm tin và ước mơ. Ảnh: CHRIS TORRES/EPA/Shutterstock.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.