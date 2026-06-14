'Bông hồng lai' 18 tuổi đang gây sốt

Ella, “bông hồng lai” của nhóm nhạc MEOVV đang gây sốt với màn trình diễn Ddi Ro Ri và Hit ‘Em. Cụ thể, phân đoạn “Me & My” do Ella thể hiện trong Ddi Ro Ri hay sự xuất hiện ở Hit ‘Em đang nhận hàng trăm nghìn lượt xem khi được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội Hàn Quốc. Điều khiến chúng thu hút và trở nên nổi tiếng là kỹ năng trình diễn của Ella. Ảnh: Star Daily News.

Nữ ca sĩ được khen tiến bộ rõ rệt so với thời mới ra mắt. Khán giả nhận xét thành viên MEOVV trình diễn tự tin, thần thái lôi cuốn, biểu cảm đa dạng giúp phân đoạn cô thể hiện càng thêm hấp dẫn. “Cô ấy vừa xinh đẹp vừa có tài”, “Biểu cảm của Ella rất tốt, vừa cuốn hút vừa đã mắt”, “Ella có biểu cảm rất lôi cuốn”, khán giả khen ngợi nữ ca sĩ trên diễn đàn Theqoo. Ảnh: Top Star News.

MEOVV là nhóm nhạc nữ gồm 5 thành viên, ra mắt vào tháng 9/2024 dưới trướng The Black Label, do Teddy, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng đứng sau các ca khúc của Big Bang , 2NE1 và BlackPink, dẫn dắt. Nhóm gồm các thành viên Sooin, Gawon, Anna, Narin và Ella. Trong nhóm, Ella sinh năm 2008 là em út. Ảnh: News1.

Ella sở hữu chiều cao 1,68 m, với bố người Mỹ và mẹ là người Hàn Quốc lai Đức. Nữ ca sĩ nổi tiếng từ nhỏ khi là người mẫu nhí cho nhiều thương hiệu nổi tiếng. Thừa hưởng nét đẹp lai, Ella có gương mặt thu hút, đôi mắt to tròn, mũi cao với thần thái lôi cuốn. Ảnh: Cloud Blue.

MEOVV vừa trở lại với EP thứ hai mang tên Bite Now và ca khúc chủ đạo Ddi Ro Ri. EP này gồm 5 ca khúc thuộc nhiều thể loại như EDM, pop acoustic và R&B. Trong đó, Ddi Ro Ri được làm mới dựa trên bản phối Toccata and Fugue in D minor của Johann Sebastian Bach. Nhóm cho biết họ xem bài hát này như một cơ hội để thể hiện bản sắc âm nhạc đang phát triển và sự sẵn sàng thử nghiệm nhiều thể loại. Ảnh: Hankyung, iMBC.

Nhan sắc nữ ca sĩ lai Ella ở tuổi 18. Nhờ vẻ ngoài thu hút, Ella nhanh chóng được các nhãn hàng săn đón ngay khi ra mắt. Cô đã tham gia nhiều sự kiện của các thương hiệu nổi tiếng khác nhau. Ảnh: Spotv News, iMBC.

Ella cũng sở hữu vóc dáng đẹp, tỷ lệ cân đối. Đây càng là lợi thế để cô phát triển sự nghiệp người mẫu ảnh, đại diện thương hiệu song song với ca hát, trình diễn. Ảnh: The Black Label, Goodnews.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.