Nữ ca sĩ từng bị từ chối nay thành hiện tượng World Cup 2026

Sự xuất hiện của EJAE tại lễ khai mạc World Cup 2026 đang thu hút sự chú ý của công chúng, không chỉ bởi màn trình diễn trên sân khấu quốc tế mà còn vì hành trình đặc biệt phía sau thành công của nữ nghệ sĩ. Tại lễ khai mạc giải đấu diễn ra ở Mexico City, EJAE cùng giọng nam cao nổi tiếng người Italy Andrea Bocelli trình diễn ca khúc chủ đề chính thức DNA. Trong bộ váy xanh thanh lịch, nữ ca sĩ người Mỹ gốc Hàn gây ấn tượng khi thể hiện một đoạn lời bằng tiếng Hàn với nội dung: "Dù vấp ngã, tôi vẫn đứng dậy". Theo FIFA, DNA truyền tải thông điệp về sự đoàn kết và kết nối giữa các quốc gia tham dự giải đấu. Tiết mục của EJAE nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ giọng hát nội lực, ấn tượng. Ảnh: Reuters/Yonhap.

Hình ảnh của EJAE và Andrea Bocelli ở sự kiện thể thao đình đám. Trước khi được biết đến với nghệ danh EJAE, Kim Eun Jae có hơn một thập kỷ theo đuổi giấc mơ trở thành thần tượng Kpop. Sinh năm 1991, cô gia nhập hệ thống đào tạo của SM Entertainment vào 2003. Trong suốt 12 năm làm thực tập sinh, Kim Eun Jae không có cơ hội ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo hay thành viên nhóm nhạc. Hợp đồng của cô với công ty chính thức kết thúc vào 2015. Nói về lý do không thể ra mắt, EJAE từng chia sẻ cô không phù hợp với định hướng nghệ thuật công ty theo đuổi ở thời điểm đó. Nữ nghệ sĩ cho biết bản thân hiểu quyết định của công ty và không hề oán trách. Tuy nhiên, việc phải từ bỏ giấc mơ từng khiến cô trải qua khoảng thời gian khó khăn về mặt tinh thần. Ảnh: Reuters/Yonhap.

“Tôi nghĩ vào thời điểm đó, yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất tôi không thể ra mắt là chiều cao. Bạn biết đấy, SM có tầm nhìn, phong cách âm nhạc rất riêng biệt và tôi thực sự không phù hợp với điều đó. Tôi hoàn toàn hiểu nên không hề có bất kỳ ác cảm nào về điều đó cả. Tuy nhiên, tôi đã khóc khi ngồi trên taxi để về nhà sau khi hợp đồng kết thúc. Tôi nhận ra dù cố gắng đến đâu, đôi khi mọi chuyện vẫn không như ý muốn”, nữ ca sĩ kể. Ảnh: @ejae_k.

Cô cho biết thêm: “Tôi cảm thấy rất thương hại bản thân và tự ghét mình vì không thể đạt được ước mơ trở thành ca sĩ. Suốt một tháng, tôi chỉ khóc và ngủ. Tôi bị tổn thương sâu sắc về mặt cảm xúc và những thứ liên quan đến thần tượng Kpop. Tôi rất oán giận ngành công nghiệp giải trí”. Sau khi rời SM Entertainment, EJAE chuyển hướng sang sáng tác và sản xuất âm nhạc. Đây cũng là bước ngoặt quan trọng giúp cô dần khẳng định vị trí trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Ảnh: Billboard.

Tên tuổi của nữ nhạc sĩ xuất hiện trong phần credit của nhiều ca khúc nổi tiếng từ các nhóm nhạc hàng đầu như Red Velvet , aespa, TWICE hay Le Sserafim. Cô là một trong những người tham gia sáng tác ca khúc Psycho của Red Velvet. Bản hit từng đạt nhiều thành tích nổi bật trên các bảng xếp hạng quốc tế. Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của EJAE đến vào năm 2025 khi cô tham gia dự án phim hoạt hình KPop Demon Hunters. Không chỉ lồng tiếng cho nhân vật chính Rumi, nữ nghệ sĩ còn tham gia sáng tác và thể hiện nhiều ca khúc trong phần nhạc phim. Ảnh: @ejae_k.

Đặc biệt, ca khúc Golden tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ trên thị trường âm nhạc quốc tế, giúp tên tuổi EJAE được khán giả toàn cầu biết đến nhiều hơn. Golden đứng đầu Billboard Hot 100 và các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu khác, đồng thời nhận được 4 đề cử giải Grammy (bao gồm Bài hát của năm). Golden sau đó trở thành bài hát Kpop đầu tiên giành được nhiều giải thưởng của ngành công nghiệp âm nhạc Bắc Mỹ, bao gồm giải Grammy cho Bài hát hay nhất, giải Quả cầu vàng và giải Oscar cho Bài hát gốc hay nhất. Ảnh: @ejae_k.

Thành công của dự án được xem là cột mốc quan trọng với nữ ca sĩ, đánh dấu hành trình từ một thực tập sinh không thể ra mắt trở thành nghệ sĩ được mời biểu diễn tại một trong những sự kiện thể thao lớn nhất thế giới. Sự xuất hiện của EJAE tại World Cup 2026 vì thế không đơn thuần là một màn trình diễn âm nhạc, mà còn là câu chuyện về sự kiên trì của một nghệ sĩ đã mất nhiều năm để tìm thấy con đường phù hợp. Ảnh: @ejae_k.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.