LyLy gây tranh cãi

Câu hỏi của LyLy dành cho Lương Nghiêm Huy trong một chương trình đang gây tranh cãi. Nữ ca sĩ tiếp tục bị chỉ trích là kém duyên.

LyLy mới đây tham gia một chương trình cùng Văn Mai Hương, Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều và Lương Nghiêm Huy. Trong chương trình, nữ ca sĩ tiếp tục có phát ngôn gây tranh luận. Cụ thể, Lương Nghiêm Huy tiết lộ trong một dự án phim, nếu nhận vai có thời lượng xuất hiện ngắn, anh sẽ ưu tiên nhân vật có cái nhất nào đó. Chẳng hạn ở Thỏ ơi là vai có ít thoại nhất.

Sau khi nghe đàn anh chia sẻ, LyLy hỏi: “Nhưng thật ra với vai của anh, anh thấy đã có điểm nhấn chưa?". Câu hỏi của nữ ca sĩ khiến mọi người xung quanh bất ngờ và có phần ngượng ngùng. Sau đó, Lương Nghiêm Huy hài hước đáp lại: "Show này đáng ra nên có 5 người thôi, chứ 6 người phong thủy không tốt. Tựa show là Nấu sói nhưng đây không phải năng lượng chính của show. Nặng lời với anh đó".

LyLy tiếp tục vướng chỉ trích. Ảnh: FBNV.

Ngay sau đó, đoạn video ghi lại phần tương tác giữa 2 nghệ sĩ lan truyền trên mạng xã hội và dấy lên tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng LyLy kém duyên và thiếu tôn trọng đàn anh.

“Nếu đây là cuộc trò chuyện riêng tư thân mật thì ổn, vui vẻ. Còn xuất hiện trong một chương trình, chiếu cho công chúng xem là rất vô duyên”, “Lên show mà cô ấy hỏi mấy câu không chấp nhận nổi”, “Câu hỏi là một chuyện, thái độ hỏi nữa mới là vấn đề”, khán giả bình luận.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực LyLy và cho rằng các nghệ sĩ vốn có mối quan hệ thân thiết nên việc cô trêu đùa đàn anh để tạo không khí thoải mái cho show cũng là bình thường.

Đây không phải lần đầu tiên LyLy vướng tranh luận về lối ứng xử. Ở những buổi cinetour trước đó cùng ê-kíp Thỏ ơi, cô bị nhận xét "quăng miếng" nhạt nhẽo và liên tục nhớ sai các tình tiết trong phim khi giao lưu với khán giả. Đôi khi, Lyly tỏ ra mất tập trung.

Lyly (tên thật: Nguyễn Hoàng Ly) được biết tới thông qua cuộc thi âm nhạc Nhân tố bí ẩn (2016) với nhóm Cánh Diều. Cô là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nổi lên ở thị trường âm nhạc nhờ bản hit 24H. Sau đó, trong vai trò ca sĩ và nhạc sĩ, cô có thêm nhiều ca khúc nổi tiếng như Không yêu đừng gây thương nhớ, Lời đường mật, Người ta đâu thương em hay Anh nhà ở đâu thế, Đen đá không đường, Sao anh chưa về nhà (do AMEE thể hiện)... Năm ngoái, cô gây chú ý khi góp mặt ở Em xinh "say hi".