Lý do ca sĩ Việt đồng loạt đối đầu Sơn Tùng

Những ngày qua, ca sĩ Việt dồn dập trở lại bất chấp sự cạnh tranh từ Sơn Tùng. Chuyên gia truyền thông cho rằng mùa hè đang trở thời điểm lý tưởng để ra sản phẩm âm nhạc.

Khoảng nửa tháng trở lại đây chứng kiến sự sôi động hiếm thấy của thị trường nhạc Việt khi hàng loạt nghệ sĩ đồng loạt trở lại với những dự án được đầu tư lớn. Từ các gương mặt kỳ cựu đến những nghệ sĩ trẻ, mỗi người đều mang đến màu sắc riêng, góp phần tạo nên cuộc đua đáng chú ý nhất của Vpop kể từ đầu năm.

Sự trở lại dồn dập của Sơn Tùng, Noo Phước Thịnh, Chi Pu, Tóc Tiên… khiến khán giả đặt ra câu hỏi tại sao là thời điểm này. Phải chăng, các nghệ sĩ muốn tận dụng hiệu ứng truyền thông từ sự “so sánh” với Sơn Tùng hay đơn giản chỉ là mùa hè đang trở thành thời điểm lý tưởng để phát hành sản phẩm.

Cuộc cạnh tranh hiếm có của nhạc Việt

Tâm điểm của thị trường thuộc về Sơn Tùng M-TP với MV Come My Way. Sản phẩm nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ cả về sức hút lẫn độ thảo luận trên mạng xã hội. Dù đi kèm những tranh luận liên quan đến phần hình ảnh và ý tưởng nghệ thuật, dự án vẫn tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng vượt trội của Sơn Tùng.

Chỉ trong thời gian ngắn, Come My Way ghi nhận hàng chục triệu lượt xem trên YouTube cùng lượng nghe ấn tượng trên các nền tảng nhạc số. Thành tích này tiếp tục khẳng định vị thế đặc biệt của Sơn Tùng trong thị trường nhạc Việt, khi rất ít nghệ sĩ có thể tạo ra sức lan tỏa tương tự ở hiện tại.

Sơn Tùng dẫn đầu cuộc đua với Come My Way. Ảnh: FBNV.

Tính tới 1/6, Come My Way đạt 20 triệu lượt xem trên YouTube, 1,8 triệu lượt nghe trên Spotify. Tới 12/6, MV này đạt 32 triệu lượt xem, con số có lẽ khó ai ở Vpop đạt được ngoài Sơn Tùng.

Đáng chú ý, ngày 28/5 cũng chứng kiến sự xuất hiện của nhiều sản phẩm mới từ các nghệ sĩ như Shayda, Xuân Nghi, Phí Phương Anh và 52Hz. Việc nhiều nghệ sĩ cùng phát hành sản phẩm trong một ngày khiến không khí Vpop trở nên nhộn nhịp hơn hẳn so với giai đoạn trước.

Sau đó, Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh và Chi Pu tiếp tục nhập cuộc với những dự án được đầu tư chỉn chu.

Tóc Tiên trở lại với MV Người còn thương em không, đánh dấu sản phẩm âm nhạc đầu tiên của cô sau khi công khai ly hôn. Chính yếu tố đời tư khiến dự án nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen về hình ảnh, ca khúc cũng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận người nghe cho rằng giai điệu chưa đủ mới mẻ.

Trong khi đó, Noo Phước Thịnh giới thiệu EP Nhấc máy, gồm 3 ca khúc chính mang ba màu sắc khác nhau. Từ chất liệu pop/R&B của Nhấc máy, không khí ballad trong Cuộc gọi cuối kết hợp cùng 52Hz đến tinh thần rock ở Gọi cho anh, dự án cho thấy nỗ lực đa dạng hóa âm nhạc của nam ca sĩ sau thời gian dài chuẩn bị.

Chi Pu góp mặt trong dự án mới của Noo Phước Thịnh, đồng thời ra mắt sản phẩm riêng trong tháng 6. Ảnh: FBNV.

Cùng lúc, Chi Pu chính thức phát hành album EXs với 9 ca khúc. Dự án gây chú ý khi có sự góp giọng của Amber Liu, cựu thành viên nhóm f(x), trong ca khúc Tin được không. Trước đó, đĩa đơn mở đường Mirror đã nhận được phản hồi tích cực nhờ màu sắc hiện đại và cách tiếp cận phù hợp với xu hướng âm nhạc quốc tế.

Dù mỗi dự án nhận được những phản ứng khác nhau từ công chúng, sự trở lại đồng loạt của nhiều nghệ sĩ cho thấy thị trường nhạc Việt đang bước vào giai đoạn cạnh tranh sôi động. Đây cũng là tín hiệu tích cực khi các nghệ sĩ liên tục tìm kiếm hướng đi mới nhằm chinh phục khán giả trong bối cảnh thị hiếu âm nhạc ngày càng đa dạng.

Đằng sau cuộc chiến Vpop

Trước câu hỏi lý do ca sĩ Việt trở lại đồng loạt những ngày qua, chuyên gia truyền thông Khôi Phan nhận định với Tri Thức - Znews chúng ta cần nhìn nhận dưới góc độ kinh tế giải trí thay vì những suy đoán cảm tính. Ở đây có sự giao thoa rất rõ ràng giữa yếu tố thiên thời và các chiến lược định vị thương hiệu có tính toán của các ê-kíp.

Trước hết, tháng 6 chính là thời điểm khởi động mùa hè, giai đoạn mà nhóm công chúng cốt lõi của thị trường nhạc số là học sinh, sinh viên có nhiều thời gian và nhu cầu giải trí cao nhất. Đây là giai đoạn vàng để tạo hit, nhằm chuẩn bị tư liệu cho chuỗi lễ hội âm nhạc và mùa chạy show cao điểm cuối năm.

Tóc Tiên vừa trở lại với dự án được đầu tư. Ảnh: FBNV.

Còn về câu chuyện hiệu ứng Sơn Tùng M-TP hay các ngôi sao hạng S, thực tế sự xuất hiện của họ luôn kéo theo sự bùng nổ về dung lượng thảo luận trên toàn thị trường. Khi dòng chảy đại chúng đang đổ dồn vào âm nhạc, nhu cầu nghe và so sánh của khán giả sẽ tăng vọt.

Nhiều nghệ sĩ khéo léo nương theo làn sóng này để tiếp cận tệp công chúng đang có sẵn quan tâm, trong khi những cái tên khác lại chấp nhận cạnh tranh trực diện để tối ưu hóa truyền thông. Nó giống việc các thương hiệu lớn thường thích mở cửa hàng cạnh nhau để cùng hút dòng khách.

Tuy nhiên, việc có quá nhiều sản phẩm ra mắt cùng thời điểm luôn là một con dao hai lưỡi đối với các nghệ sĩ. Ở mặt tích cực, hiện tượng này giúp kích cầu thị trường, tạo ra hội chứng FOMO khiến khán giả liên tục bàn luận, từ đó nâng tầm bức tranh tổng thể của ngành công nghiệp âm nhạc nội địa.

Nhưng đổi lại, thách thức lớn nhất chính là sự phân mảnh lòng trung thành và sự chú ý của khán giả. Trong kỷ nguyên số, sức tập trung của công chúng là một thứ tài nguyên hữu hạn.

Khi thị trường quá tải, một sản phẩm dù có chất lượng tốt nhưng thiếu chiến lược định vị và PR sắc bén sẽ rất dễ bị chìm chỉ sau vài ngày phát hành. Chưa kể, cuộc đua giành thứ hạng trên các bảng xếp hạng streaming lúc này sẽ đẩy chi phí tiếp thị lên ngưỡng cực kỳ đắt đỏ.

Tóm lại, đường đua âm nhạc tháng 6 không dành cho những bước đi thử nghiệm cảm tính. Đây là cuộc chơi khốc liệt của những tư duy chiến lược bài bản, nơi năng lực quản trị truyền thông và chất lượng sản phẩm cốt lõi sẽ quyết định ai là người thực sự chiếm được thị phần trong tâm trí khán giả.