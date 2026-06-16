Những ngày qua, LyLy vướng tranh cãi vì phát ngôn liên quan đến Lương Nghiêm Huy. Sáng 16/6, nữ ca sĩ lên tiếng giải thích.

Mới đây, LyLy lên tiếng giải thích về ồn ào xoay quanh phát ngôn trong một chương trình. Khi có khán giả nhận xét Lyly là người hướng nội, không quá duyên dáng và cũng cố gắng tạo mảng miếng cho mọi người vui nhưng chưa khéo, còn vụng về. Tuy nhiên, người này khẳng định Lyly có chiều sâu cảm xúc, tốt tính, dễ gần.

LyLy lên tiếng về tranh cãi. Ảnh: FBNV.

Trước ý kiến trên, LyLy giải thích: “Vì đây là bài viết có tính đóng góp, nên chị nhắn nhủ vài lời. Nhiệm vụ chính của anh AQuay (Lương Nghiêm Huy) trong phim Thỏ ơi là cùng anh Xìn phát triển kịch bản phim. Còn trong phim, vai của aQuay là giao bia cho Nhật Hạ, lướt qua chắc được khoảng 2 giây. Nên chị vẫn hay trêu aQuay như vậy. Và câu trêu này không thể dùng cho chị Hương, Quốc Anh, hay Pháo, Đam… kể cả vai cô giúp việc được. Chị hướng nội chứ không bị khùng”.

Nữ ca sĩ cho biết thêm hiện tại, tâm trí của cô chỉ để dành cho công việc và những nguồn năng lượng tốt. Cô chỉ giải thích với những người muốn lắng nghe và muốn hiểu.

Trước đó, LyLy trở thành tâm điểm tranh luận sau khi xuất hiện trong một chương trình cùng Văn Mai Hương, Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều và Lương Nghiêm Huy.

Trong chương trình, Lương Nghiêm Huy chia sẻ quan điểm lựa chọn vai diễn. Nam diễn viên cho biết với những nhân vật có thời lượng xuất hiện ngắn, anh thường ưu tiên các vai có một điểm nhất nào đó. Anh lấy ví dụ trong dự án Thỏ ơi, nhân vật của mình là người có ít lời thoại nhất.

Sau khi nghe chia sẻ, LyLy bất ngờ đặt câu hỏi: “Nhưng thật ra với vai của anh, anh thấy đã có điểm nhấn chưa?”.

Phát ngôn của nữ ca sĩ khiến những người có mặt trong trường quay tỏ ra bất ngờ, bầu không khí có phần ngượng ngùng. Đáp lại, Lương Nghiêm Huy hài hước nói: “Show này đáng ra nên có 5 người thôi, chứ 6 người phong thủy không tốt. Tựa show là Nấu sói nhưng đây không phải năng lượng chính của show. Nặng lời với anh đó”.

Đoạn video ghi lại màn tương tác giữa LyLy và Lương Nghiêm Huy sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Một bộ phận khán giả cho rằng câu hỏi của LyLy thiếu tinh tế, dễ khiến người đối diện rơi vào tình huống khó xử. Không ít ý kiến nhận xét nữ ca sĩ kém duyên và chưa thể hiện sự tôn trọng cần thiết với đàn anh trong nghề. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng LyLy chỉ đang đặt câu hỏi theo hướng khai thác câu chuyện và không mang ý công kích.

Chưa dừng ở đó, khi vướng tranh cãi, LyLy bình luận về vụ việc: "Mấy người bị tiêu cực hay gì vậy. Anh chị em thân thiết người ta trêu nhau. Không thân, tôi đã không trêu. Suốt ngày tự suy diễn ra cảm xúc của người khác".

Lyly (tên thật: Nguyễn Hoàng Ly) sinh năm 1996 tại Đà Nẵng. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, cô lấn sân phim ảnh, đóng chính phim Thỏ ơi của Trấn Thành.