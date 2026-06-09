NSND Trịnh Kim Chi trở thành Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM

Tại Đại hội đại biểu Hội Sân khấu TP.HCM lần I (nhiệm kỳ 2026-2031), NSND Trịnh Kim Chi nhận 97,2% và được tín nhiệm vào vị trí Chủ tịch.

Trong 2 ngày 8-9/6, Đại hội đại biểu Hội Sân khấu TP.HCM lần I (nhiệm kỳ 2026-2031) diễn ra tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, TP.HCM. Trong 2 ngày này, các thành viên của Hội đã bỏ phiếu bầu chọn 11 thành viên cho ban chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031.

Danh sách đề cử gồm 14 người là NSND Trịnh Kim Chi, NSND Mỹ Uyên, NSND Trần Ngọc Giàu, NSND Phượng Loan, NSƯT Nguyên Đạt, nhạc sĩ Thanh Liêm, NSƯT Tuyết Thu, nhà báo - đạo diễn Thanh Hiệp, đạo diễn Tôn Thất Cần, tác giả Trần Văn Hưng và tác giả, nghệ sĩ Trần Minh Hải.

NSND Trịnh Kim Chi được tín nhiệm vào vị trí Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM. Ảnh: FBNV.

Sau quá trình bỏ phiếu, NSND Trịnh Kim Chi đắc cử vị trí Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031. Nghệ sĩ nhận 144 phiếu bầu, chiếm 97,2% trong số 148 phiếu hợp lệ. Ở nhiệm kỳ trước 2020-2026, Trịnh Kim Chi là Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM.

Cùng nhiệm kỳ 2026-2031, đạo diễn Tôn Thất Cần và NSƯT Tuyết Thu đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch. Nhạc sĩ Võ Thanh Liêm là Trưởng ban Kiểm tra.

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi sinh năm 1971, dự thi Hoa hậu Việt Nam năm 1994 và đoạt giải Á hậu 2. Trong những năm qua, nghệ sĩ hoạt động tại Nhà hát kịch TP.HCM, sân khấu Kịch Hồng Vân… Năm 2015, nghệ sĩ thành lập Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi và là giám đốc. Tới 2019, nghệ sĩ tốt nghiệp khoa Đạo diễn, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Trịnh Kim Chi cũng tham gia nhiều dự án truyền hình và điện ảnh khác nhau như Những nẻo đường phù sa, Xúc xắc xúc xẻ, Gạo nếp gạo tẻ, Hello cô Ba…

Nghệ sĩ được trao danh hiệu NSƯT vào năm 1994 và NSND vào 2023. Cô kết hôn với doanh nhân Võ Trấn Phương và có hai con gái.