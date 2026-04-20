Con gái 24 tuổi của Trịnh Kim Chi

Trên trang cá nhân, diễn viên Trịnh Kim Chi chia sẻ hình ảnh chụp cùng con gái Khánh Ngân. Gia đình nữ diễn viên tới chúc mừng con khi cô tốt nghiệp đại học. Trịnh Kim Chi chia sẻ cô xúc động, tự hào khi con tốt nghiệp ngành hàng không đạt loại giỏi. Nữ diễn viên tâm sự sau nhiều đêm thức khuya, trải qua vô số áp lực, con gái cô giờ đây được đền đáp xứng đáng.
Trịnh Kim Chi nhắn nhủ con gái: “Khánh Ngân của ba mẹ đã thật sự trưởng thành rồi. Không chỉ là cô gái hiền lành, chăm chỉ, quyết đoán mà còn là niềm tự hào của cả gia đình. Ba mẹ biết con cố gắng rất nhiều và chính sự nỗ lực đó đã đưa con đến hôm nay, một cột mốc thật đẹp trên hành trình cuộc đời”.
Con gái Trịnh Kim Chi trong ngày tốt nghiệp đại học. Ảnh: FBNV.
Nữ diễn viên viết thêm: “Hành trình của con không hề dễ dàng. Từ những ngày miệt mài học tập, những lần thực tập vất vả ở một số công ty đến khi con tự mình cùng các bạn xây dựng và điều hành một không gian học tập riêng cho mọi người. Tương lai phía trước còn rộng mở, con hãy luôn giữ vững sự tự tin, bản lĩnh và trái tim đầy nhiệt huyết con gái nhé. Gia đình luôn ở phía sau, dõi theo, ủng hộ và yêu thương con vô điều kiện”.
Nhiều khán giả, đồng nghiệp chúc mừng Trịnh Kim Chi và con gái. Bên cạnh đó, sắc vóc con gái nữ diễn viên nhận sự chú ý. Cô được khen gương mặt khả ái, chiều cao ấn tượng.
Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi sinh năm 1971, hiện là Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM. Nghệ sĩ được trao danh hiệu NSƯT vào năm 1994 và NSND vào 2023. Cô kết hôn với doanh nhân Võ Trấn Phương và có hai con gái.
Sự lôi cuốn của thanh âm
Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.
Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.