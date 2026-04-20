Con gái 24 tuổi của Trịnh Kim Chi

Con gái Trịnh Kim Chi vừa tốt nghiệp đại học loại giỏi. Cô theo học ngành hàng không.

Trên trang cá nhân, diễn viên Trịnh Kim Chi chia sẻ hình ảnh chụp cùng con gái Khánh Ngân. Gia đình nữ diễn viên tới chúc mừng con khi cô tốt nghiệp đại học. Trịnh Kim Chi chia sẻ cô xúc động, tự hào khi con tốt nghiệp ngành hàng không đạt loại giỏi. Nữ diễn viên tâm sự sau nhiều đêm thức khuya, trải qua vô số áp lực, con gái cô giờ đây được đền đáp xứng đáng.

Trịnh Kim Chi nhắn nhủ con gái: “Khánh Ngân của ba mẹ đã thật sự trưởng thành rồi. Không chỉ là cô gái hiền lành, chăm chỉ, quyết đoán mà còn là niềm tự hào của cả gia đình. Ba mẹ biết con cố gắng rất nhiều và chính sự nỗ lực đó đã đưa con đến hôm nay, một cột mốc thật đẹp trên hành trình cuộc đời”.

Con gái Trịnh Kim Chi trong ngày tốt nghiệp đại học. Ảnh: FBNV.

Nữ diễn viên viết thêm: “Hành trình của con không hề dễ dàng. Từ những ngày miệt mài học tập, những lần thực tập vất vả ở một số công ty đến khi con tự mình cùng các bạn xây dựng và điều hành một không gian học tập riêng cho mọi người. Tương lai phía trước còn rộng mở, con hãy luôn giữ vững sự tự tin, bản lĩnh và trái tim đầy nhiệt huyết con gái nhé. Gia đình luôn ở phía sau, dõi theo, ủng hộ và yêu thương con vô điều kiện”.

Nhiều khán giả, đồng nghiệp chúc mừng Trịnh Kim Chi và con gái. Bên cạnh đó, sắc vóc con gái nữ diễn viên nhận sự chú ý. Cô được khen gương mặt khả ái, chiều cao ấn tượng.

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi sinh năm 1971, hiện là Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM. Nghệ sĩ được trao danh hiệu NSƯT vào năm 1994 và NSND vào 2023. Cô kết hôn với doanh nhân Võ Trấn Phương và có hai con gái.