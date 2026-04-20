Tình hình hiện tại của Lee Seung Gi

Việc kết hôn với Lee Da In từng khiến Lee Seung Gi bị chỉ trích. Sau nhiều năm bên nhau, cặp sao vẫn hạnh phúc và chuẩn bị chào đón con thứ 2.

TV Report đưa tin ngày 19/4, Lee Da In đăng tải video ngắn trên tài khoản cá nhân kèm chú thích: "Tất cả của tôi". Video do nữ diễn viên tự quay, ghi lại cảnh cô đi dạo cùng gia đình. Trong video, Lee Seung Gi nắm tay con gái, đi dạo dọc bờ sông. Nam diễn viên mặc trang phục đơn giản, thoải mái với quần jean, giày thể thao, mũ lưỡi trai. Video này nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng.

Ít ngày trước, Lee Da In cũng đăng ảnh chồng con. Hình ảnh được cho là được chụp tại một triển lãm. Trong ảnh, Lee Seung Gi ôm con gái và cùng cô bé vẽ tranh. Nam diễn viên đeo kính, khẩu trang che kín mặt.

Hình ảnh gần đây của Lee Seung Gi bên con gái. Ảnh: TV Report.

Lee Seung Gi và Lee Da In kết hôn vào tháng 4/2023. Cặp đôi chào đón con gái đầu lòng vào tháng 2/2024.

Tới tháng 2, Lee Da In được xác nhận mang thai lần hai. Thời điểm đó, công ty quản lý của Lee Seung Gi cho biết: "Lee Da In đang mang thai được 5 tháng. Cả hai đang tập trung vào việc chăm sóc tiền sản, ưu tiên sức khỏe và sự ổn định của người mẹ".

Chuyện tình yêu của Lee Da In và Lee Seung Gi gặp không ít sóng gió. Cha dượng của Lee Da In từng bị điều tra sau đó kết án tù vì cáo buộc gian lận. Theo truyền thông Hàn Quốc, Lee Da In cùng chị gái cũng là diễn viên - Lee Yu Bin và mẹ là Kyeon Mi Ri vẫn khoe cuộc sống giàu sang bất chấp bê bối, nên công chúng càng tức giận. Việc kết hôn với Lee Da In khiến hình ảnh của Lee Seung Gi chịu ảnh hưởng không ít.

Hồi tháng 4/2025, ngôi sao sinh năm 1987 tuyên bố cắt đứt liên lạc với bố vợ. Người này nhiều lần bị truy tố vì vi phạm pháp luật.