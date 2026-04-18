Natalie Portman mang thai lần ba ở tuổi 44

Natalie Portman và bạn trai Tanguy Destable sắp đón con chung. Hai người quen nhau từ đầu năm 2025.

US Magazine đưa tin Natalie Portman đang mang thai đứa con thứ 3. Đây là con đầu lòng của cô với bạn trai Tanguy Destable. “Tôi và Tanguy rất vui mừng”, Portman chia sẻ với tạp chí Harper's Bazaar vào 17/4.

Ngôi sao 44 tuổi nói thêm: “Tôi vô cùng biết ơn. Tôi biết đây là một đặc ân và phép màu. Tôi lớn lên với những câu chuyện về việc hiếm muộn, mang thai khó khăn. Tôi có rất nhiều người thân yêu đã trải qua quãng thời gian khó khăn xoay quanh chuyện mang thai, nên tôi muốn thể hiện sự tôn trọng đối với họ. Với tôi, việc mang thai lần này là điều tuyệt vời, tràn đầy niềm vui, nhưng cũng không hề dễ dàng”.

Cô tiếp tục: “Tôi biết mình may mắn đến nhường nào. Tôi rất ý thức được điều đó và rất biết ơn. Tôi trân trọng và cảm kích hạnh phúc này”.

Từ lâu, Natalie Portman đã coi việc làm mẹ là một trong những thành tựu lớn nhất. “Các con luôn là nguồn vui bất tận, bởi bạn có thể thấy chúng trưởng thành thành những cá nhân riêng biệt. Ngoài ra, tôi cũng dành nhiều thời gian cho bạn bè, con cái của họ. Điều đó thật thú vị”, cô chia sẻ với tạp chí Interview vào tháng 4/2025.

“Tôi hào hứng khi được có con với người mà tôi yêu. Nhưng, điều thực sự quan trọng là phải có những người luôn giúp bạn giữ vững lập trường trong cuộc sống”, diễn viên nói thêm.

Natalie Portman và Tanguy Destable bên nhau từ đầu 2025. Theo nguồn tin thân cận, Portman gặp nhạc sĩ người Pháp thông qua bạn bè chung sau khi ly hôn với Benjamin Millepied.

Nữ diễn viên và Millepied (48 tuổi) kết hôn từ 2012 đến 2023. Hai người chia tay sau khi đạo diễn Millepied bị cáo buộc ngoại tình. Họ có 2 con chung là Aleph và Amalia. Cặp sao hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 3/2024.

“Sau khi tin tức về việc Millepied ngoại tình bị phanh phui, hai người đã cố gắng hàn gắn hôn nhân. Tuy nhiên, họ gặp trục trặc”, một nguồn tin chia sẻ về Portman và Benjamin Millepied vào thời điểm họ ly hôn.