Park Bom lại gây xôn xao

Park Bom từng tố cáo Sandara sử dụng ma túy. Nhưng trong tâm thư mới đây, nữ ca sĩ mong công chúng quên đi chuyện đó.

Ngày 17/4, My Daily đưa tin Park Bom của nhóm 2NE1 bất ngờ đăng tải một bức thư viết tay trên Instagram cá nhân.

Trong bức thư, Park Bom thể hiện tình cảm sâu đậm dành cho các thành viên 2NE1. Nữ ca sĩ cũng hết lời khen ngợi tài năng của từng người. Trong đó, CL được Park Bom miêu tả là bậc thầy trình diễn. Theo lời Park Bom, trưởng nhóm 2NE1 có thể ứng biến bất cứ điều gì, từ cách sắp xếp đội hình, biểu cảm khuôn mặt, cho đến mọi thứ khác.

Park Bom lên tiếng về ồn ào cách đây không lâu. Ảnh: News1.

Tiếp đó, Park Bom khen ngợi Minzy là “nữ thần vũ đạo”, còn Sandara xinh đẹp, thân thiện, tràn đầy năng lượng, luôn chịu trách nhiệm duy trì trật tự, sự hài hòa cho nhóm và mang đến giọng hát tươi mới.

Sau đó, nữ ca sĩ nhắc lại cáo buộc thành viên cùng nhóm sử dụng ma túy cô đưa ra trước đó. Park Bom viết: "Thật ra, về những cáo buộc ma túy tôi đưa ra trước đây, tôi hy vọng mọi người bỏ qua chuyện đó".

Nữ ca sĩ tiếp tục: “Vì việc chúng tôi cùng nhau tạo thành một nhóm, bất chấp sự khác biệt về tuổi tác, thực sự là phép màu. Điều đó lẽ ra không thể xảy ra, vì vậy tôi không muốn tất cả nỗ lực này trở nên vô ích. Vì vậy, tôi viết bức thư này gửi đến người đã nuôi dưỡng và che chở chúng tôi".

Trước đó vào đầu tháng 3, Park Bom cáo buộc thành viên cùng nhóm Sandara mua và sử dụng ma túy bất hợp pháp. Tuy nhiên, công ty YG Entertainment đã dùng Park Bom làm “bình phong” để che giấu tội lỗi của Sandara.

Sau đó, công ty quản lý của Park Bom lên tiếng làm rõ. Công ty khẳng định thời điểm đó, sức khỏe tinh thần của nữ ca sĩ không ổn định.

Một ngày sau, Sandara đăng tải bài viết ngắn gọn lên mạng xã hội cá nhân. Cô chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ dùng ma túy. Tôi hy vọng cô ấy vẫn ổn”.