Mỹ nhân Thái Lan sau lễ cưới gây sốt

Những ngày qua, lễ cưới của 2 diễn viên Yaya Urassaya và Nadech Kugimiya là sự kiện được quan tâm nhất tại showbiz Thái Lan.

Ngày 20/4, trên trang cá nhân, diễn viên Thái Lan Yaya Urassaya chia sẻ một số hình ảnh trong bữa tiệc của cô và Nadech Kugimiya. Bữa tiệc được tổ chức sau khi cả 2 hoàn thành lễ cưới theo nghi thức truyền thống tại nhà riêng của chú rể ở Khon Kae, Thái Lan vào 17/4.

Trong bữa tiệc, cô dâu chú rể mặc trang phục trắng. Yaya Urassaya khoe vóc dáng với chiếc váy có thiết kế táo bạo, hở lưng trần và phía trước xẻ sâu gợi cảm. Bữa tiệc có sự tham gia của gia đình, họ hàng 2 bên cùng một số bạn bè thân thiết với cặp sao, bao gồm vợ chồng diễn viên Mark Prin và Kimmy Kimberley.

Yaya Urassaya và Nadech Kugimiya tổ chức lễ cưới vào 17/4 sau 15 năm yêu nhau. Theo Thairath, trong buổi lễ, cả 2 thực hiện một số nghi thức truyền thống của vùng Isaan (Đông Bắc Thái Lan). Cặp sao thực hiện nghi lễ rửa chân cho chú rể trước khi vào nhà hay đổ nước khi ngồi trên sàn nhà.

Ý nghĩa của tục lệ này là để thử thách sức chịu đựng và sự dẻo dai của chú rể. Nó cũng nhằm gột rửa mọi điều xui xẻo anh có thể đã tích lũy trước khi trở thành người đứng đầu và con rể của gia đình. Chú rể phải tự thanh tẩy mình trước khi bước vào nhà, tờ Thairath cho biết.

Trong lễ cưới, chú rể Nadech có lời thề hài hước, gây sốt. Cụ thể, anh chia sẻ: "Mong rằng anh sẽ yêu vợ thật nhiều, đến nỗi quên cả mã PIN thẻ ATM. Mong anh sợ vợ hơn cả ma, sợ hơn cả nợ thẻ tín dụng. Mong trái tim anh sẽ run lên khi nhìn thấy khuôn mặt vợ, như thể anh vừa gặp chủ nợ vậy".

Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya đã bên nhau 15 năm. Họ là cặp sao hàng đầu, được trả cát-xê cao top đầu Thái Lan. Sau lễ cưới hôm 17/4 tại quê hương chú rể, cặp sao còn tổ chức thêm 2 lễ cưới ở Oslo (Na Uy) và cuối cùng là Bangkok.