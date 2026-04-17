Lễ cưới của mỹ nhân Thái Lan gây sốt

Lời thề đầy hài hước của chú rể Nadech Kugimiya trong lễ cưới với mỹ nhân Thái Lan Yaya Urassaya đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Ngày 17/4, tờ Sanook đưa tin Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya tổ chức lễ cưới theo nghi thức truyền thống tại Khon Kae, Thái Lan - quê nhà chú rể. Cặp sao Mark Prin và Kimmy Kimberley đảm nhận vai trò phù dâu, phù rể. Theo Sanook, của hồi môn trong lễ cưới cặp sao thu hút sự chú ý. Truyền thông Thái Lan cho biết chú rể mang theo hộp lớn đựng những thỏi vàng để làm của hồi môn. Tuy nhiên, giá trị cụ thể không được tiết lộ.

Đặc biệt, lời thề đầy hài hước của chú rể Nadech trong buổi lễ đang gây sốt. Cụ thể, anh nhắn nhủ tới bà xã: "Mong rằng anh sẽ yêu vợ thật nhiều, đến nỗi quên cả mã PIN thẻ ATM. Mong anh sợ vợ hơn cả ma, sợ hơn cả nợ thẻ tín dụng. Mong trái tim anh sẽ run lên khi nhìn thấy khuôn mặt vợ, như thể anh vừa gặp chủ nợ vậy".

Hình ảnh trong lễ cưới của Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya. Ảnh: Sanook.

Anh tiếp tục: “Mỗi khi ra khỏi nhà, cầu mong tôi nghĩ đến vợ mình cứ 5 phút một lần. Nếu không nghĩ đến cô ấy, cầu mong tất cả tiền trong túi tôi biến mất. Nếu ai đó cố gắng tán tỉnh tôi hoặc nếu tôi có cuộc trò chuyện bí mật nào trên điện thoại, cầu mong nó hiện lên màn hình đúng lúc vợ tôi đang cầm điện thoại.

Ngay khi nhận được lương, hãy tự động chuyển vào tài khoản của vợ tôi, chỉ để lại cho tôi đủ tiền mua mì ăn liền. Đó là tất cả những gì tôi yêu cầu. Tôi muốn làm việc chăm chỉ như trâu và chung thủy với vợ như cún”.

Ngôi sao Thái Lan nhắn nhủ thêm: "Anh sẽ yêu em đến nỗi quên hết mọi phụ nữ khác trên đời. Anh sẽ không bao giờ liếc nhìn ai khác nữa. Anh sẽ không bao giờ để trái tim mình yêu ai khác. Anh chỉ yêu vợ như anh vẫn luôn yêu mỗi ngày. Anh sẽ coi vợ là người phụ nữ đẹp nhất thế giới, đẹp hơn cả các ngôi sao điện ảnh. Nguyện xin được vâng lời vợ như hạt gạo nếp trong rổ, không thể thoát ra được".

Sau lễ cưới hôm 17/4 tại quê hương chú rể, cặp sao còn tổ chức thêm 2 lễ cưới ở Oslo (Na Uy) và cuối cùng là Bangkok.

Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya đã bên nhau 15 năm. Họ là cặp sao hàng đầu, được trả cát-xê cao top đầu Thái Lan.