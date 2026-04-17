Mỹ nhân hàng đầu Thái Lan cưới

Thairath đưa tin ngày 17/4, hai ngôi sao Thái Lan là Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya tổ chức lễ cưới theo nghi thức truyền thống. Hai người chính thức về chung một nhà sau 15 năm yêu nhau. Buổi lễ diễn ra tại Khon Kae, Thái Lan - quê nhà chú rể - trong không khí riêng tư, ấm cúng.

Trước khi buổi lễ chính thức diễn ra, Yaya Urassaya đăng tải một số hình ảnh lên trang cá nhân. Nữ diễn viên khoe vẻ đẹp thanh lịch trong bộ váy truyền thống màu kem, trong khi Nadech Kugimiya mặc trang phục cùng tông màu, điểm thêm chiếc thắt lưng quanh eo.

Tới buổi lễ chính, cả hai đều mặc trang phục lụa Thái màu đỏ rực rỡ. Trong khi đó, các phù rể và phù dâu mặc đồ lụa màu xanh chàm. Theo truyền thông Thái Lan, đây là sự kiện được công chúng quan tâm nhất hiện nay, bởi Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya là ngôi sao hàng đầu nước này.

Ngoài lễ cưới hôm 17/4 tại quê hương chú rể, cặp sao còn tổ chức thêm 2 lễ cưới ở Oslo (Na Uy) và cuối cùng là Bangkok.

Nadech (sinh năm 1991) mang trong mình hai dòng máu Thái - Áo, trong khi bạn gái anh sinh năm 1993 là con lai Thái - Na Uy. Họ quen nhau sau khi hợp tác trong bộ phim Chuyện tình hoàng tử phát sóng năm 2010 phát trên kênh CH3.

Theo Thairath TV, họ là cặp sao hàng đầu Thái Lan và kiếm được 900.000 baht (tương đương 24.135 USD ) khi cùng nhau tham dự sự kiện. Đây là mức phí cao nhất với các cặp sao Thái.

Trong cuộc phỏng vấn cách đây không lâu với tờ Vogue Thái Lan, Yaya được hỏi 3 người cô ngưỡng mộ nhất. Sau khi nhắc đến mẹ, nữ diễn viên kể tên bạn trai Nadech và cha cô.

Ngôi sao sinh năm 1993 tâm sự về bạn trai: “Anh ấy thân thiết với tôi nhất. Tôi cảm thấy anh ấy rất tốt bụng và niềm đam mê anh ấy dành cho những người mình yêu thương là rất lớn. Tôi ấn tượng với anh ấy”.