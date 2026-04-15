Chung Lệ Đề và chồng kém 12 tuổi gây bàn tán

Mối quan hệ giữa Chung Lệ Đề và chồng trẻ Trương Luân Thạc một lần nữa là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc.

Mới đây, thông tin Chung Lệ Đề nổi giận đòi ly hôn chồng trẻ Trương Luân Thạc lan truyền trên mạng xã hội. Theo nội dung lan truyền, Chung Lệ Đề nói trong một livestream mới đây: “Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi muốn ly hôn”.

Lý do được đưa ra là Trương Luân Thạc quên ngày kỷ niệm kết hôn. Chung Lệ Đề suy sụp đến mức bật khóc trên livestream. Cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng một bữa tiệc nhưng sáng sớm hôm sau, chồng cô mới trở về.

Chồng Trương Luân Thạc lên tiếng khi vướng tin vô tâm với vợ. Ảnh: 360 Yule.

Ngày 15/4, tờ Sohu đưa tin Trương Luân Thạc lên tiếng về sự việc. Anh phủ nhận thông tin quên ngày kỷ niệm kết hôn.

Anh lên tiếng: “Chúng tôi không hề phát trực tiếp trong suốt tháng 4. Ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi là 8/11. Chúng tôi đã kỷ niệm 9 năm ngày cưới. Phải chăng chiến dịch bôi nhọ này được đăng tải không đúng thời điểm và với nội dung không phù hợp. Điều đó chẳng phải là đáng xấu hổ sao?”.

Đến nay, tin tức Chung Lệ Đề đòi ly hôn trên một số trang tin tức như iFeng, Southyule cũng biến mất.

Bên cạnh đó, theo tin tức ngày 15/4 của Sohu, Trương Luân Thạc tiết lộ Chung Lệ Đề có ý định để lại toàn bộ tài sản cho 2 con gái. Nam diễn viên khẳng định anh hoàn toàn ủng hộ quyết định của vợ.

Thời gian qua, chuyện tình cảm giữa Trương Luân Thạc và Chung Lệ Đề liên tục gây chú ý. Trước đó, Trương Luân Thạc công khai phàn nàn về vợ trên một chương trình truyền hình. Khi người dẫn chương trình hỏi anh không thể chịu đựng được điều gì ở Chung Lệ Đề, Trương Luân Thạc trả lời: "Cô ấy tiêu tiền quá nhiều. Cô ấy mua một chiếc váy đính pha lê trị giá 500.000 NDT mà không hề suy nghĩ gì cả”.

Chung Lệ Đề sinh năm 1970, nổi tiếng với The Bride with White Hair (1993) và The Defender (1994). Cô kết hôn với Trương Luân Thạc vào tháng 11/2016 tại Bắc Kinh, sau 2 năm hẹn hò. Đây là cuộc hôn nhân thứ 3 của cô. Dù từng đối mặt nghi ngờ vì chênh lệch tuổi tác, cặp đôi chứng minh tình yêu vượt qua định kiến bằng sự gắn bó qua thời gian. Chung Lệ Đệ có 3 con gái riêng.