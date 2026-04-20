Jisoo (BlackPink) gặp sóng gió

Những ngày qua, Jisoo liên tục bị réo tên vì chuyện đời tư của anh trai cô. Mới đây, thành viên BlackPink liên tiếng khẳng định không liên quan đến các vấn đề riêng từ người thân.

Ngày 20/4, Jisoo - thành viên nhóm BlackPink - đưa ra tuyên bố về vụ tranh cãi xung quanh anh trai cô, ông Kim. Công ty luật Kim & Chang - đại diện pháp lý cho công ty BLISSOO của Jisoo - đưa ra tuyên bố chính thức. Công ty nhấn mạnh những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội không liên quan tới Jisoo hay BLISSOO.

"Phần lớn nội dung lan truyền trên mạng là những suy đoán chưa được kiểm chứng hoặc thông tin sai sự thật", là một phần nội dung trong tuyên bố.

Jisoo lên tiếng về ồn ào xoay quanh anh trai cô. Ảnh: Ten Asia.

Trước đó, thông tin ông Kim - anh trai của một thành viên nhóm nhạc nữ nổi tiếng - bị bắt vì quấy rối tình dục nữ BJ lan truyền trên mạng xã hội. Cùng thời điểm, một người phụ nữ tự xưng là vợ của Kim lên tiếng tố anh này bạo lực gia đình.

Theo người phụ nữ, Kim thường xuyên hành hạ, đánh đập cô nhưng không cho phép ly hôn. Kim thậm chí theo dõi điện thoại của vợ, yêu cầu cô thông báo mỗi khi ra ngoài. Người phụ nữ chỉ được mặc trang phục kín đáo và đến những nơi chồng đồng ý. Sau đó, nhiều tài khoản mạng khẳng định ông Kim được nhắc đến là anh trai của Jisoo.

Trở lại thông báo mới nhất từ công ty của Jisoo, phía nữ ca sĩ tuyên bố: "Nghệ sĩ bắt đầu cuộc sống thực tập sinh từ khi còn nhỏ. Cô ấy tự lập từ sớm và sống xa gia đình trong thời gian dài. Chúng tôi không thể biết hoặc can thiệp vào đời tư của cá nhân đó".

Công ty cũng nhấn mạnh các thành viên trong gia đình Jisoo không hề liên quan tới hoạt động nghệ thuật của cô. "Đúng là các thành viên trong gia đình đã đưa ra một số lời khuyên và đóng vai trò trung gian trong quá trình BLISSOO chuẩn bị được thành lập. Tuy nhiên, công ty được quản lý hoàn toàn độc lập, không có bất kỳ thành viên nào trong gia đình nhận thù lao từ BLISSOO hoặc tham gia khâu ra quyết định".

Cuối cùng, công ty cảnh báo: "Cả BLISSOO và nghệ sĩ đều không cung cấp bất kỳ hỗ trợ tài chính hoặc pháp lý nào cho cá nhân được đề cập. Chúng tôi cũng không có kế hoạch làm điều đó trong tương lai. Nếu thông tin sai lệch tiếp tục được lan truyền hoặc tên, chân dung, hình ảnh của nghệ sĩ bị sử dụng cho các mục đích không liên quan, chúng tôi sẽ lập tức thực hiện tất cả biện pháp pháp lý dân sự, hình sự có thể".