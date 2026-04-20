Vợ chồng Song Joong Ki gây chú ý

Song Joong Ki và vợ Katy Louise Saunders lần đầu xuất hiện cùng nhau trong một sự kiện giải trí. Hình ảnh của vợ chồng nam diễn viên đang thu hút chú ý.

Xports News đưa tin nam diễn viên Song Joong Ki và vợ Katy Louise Saunders xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện vừa diễn ra. Sự kiện này thu hút sự chú ý rộng rãi vì đây là lần xuất hiện chung hiếm hoi giữa 2 người.

Cặp sao tham dự buổi hòa nhạc thường kỳ lần thứ 7 của Gaon Soloist, được tổ chức tại Hội trường Thính phòng IBK thuộc Trung tâm Nghệ thuật Seoul. Buổi biểu diễn được tổ chức để kỷ niệm Ngày quốc tế người khuyết tật lần thứ 46 và có sự tham gia của dàn nhạc thính phòng gồm các nhạc sĩ khuyết tật.

Hình ảnh của vợ chồng Song Joong Ki trong sự kiện. Ảnh: Xports News.

Song Joong Ki và Katy Louise Saunders tham gia với vai trò người dẫn chuyện cho nửa đầu chương trình. Nữ diễn viên nhạc kịch Kim So Hyun và nghệ sĩ viola Shin Yoon Hwang cũng góp mặt trong buổi hòa nhạc.

Theo các nguồn tin, vợ chồng Song Joong Ki tự nguyện tham gia sự kiện vì cảm nhận được thông điệp và mục đích ý nghĩa. Sau màn trình diễn, họ nhiệt tình chụp ảnh, giao lưu với các khách mời lẫn khán giả có mặt trong sự kiện.

Những bức ảnh chụp vợ chồng Song Joong Ki từ sự kiện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Phát thanh viên Jang Sung Kyu chia sẻ: “Song Joong Ki và vợ anh ấy đã tham gia với vai trò người dẫn chuyện. Họ cùng nữ diễn viên Kim So Hyun đã có màn trình diễn tuyệt vời, ấn tượng. Đó là một trải nghiệm ý nghĩa trên nhiều phương diện”.

Kim So Hyun cũng chia sẻ hình ảnh chụp cùng Katy Louise Saunders đồng thời khen ngợi nhan sắc và tính cách của bà xã Song Joong Ki. Trong hình ảnh, Katy Louise Saunders mặc chiếc váy xanh đơn giản, thanh lịch.

Song Joong Ki và vợ Katy Louise Saunders từng được bắt gặp đi cùng nhau tới sân bay hoặc các trận đấu bóng chày, lễ cưới bạn bè. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên họ chính thức xuất hiện tại một sự kiện công cộng kể từ khi kết hôn.

Song Joong Ki và Katy Louise Saunders kết hôn năm 2023 và hiện có 2 con chung, một trai, một gái.