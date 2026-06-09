Phương Oanh gây chú ý

Phương Oanh vừa có bài đăng được cho là đầy tâm trạng trên trang cá nhân. Động thái của nữ diễn viên gây chú ý.

Tối 8/6, Phương Oanh đăng hình ảnh chụp khung cửa sổ với ánh đèn vàng. Khung cảnh được cho là chụp tại nhà riêng của nữ diễn viên. Kèm theo tấm ảnh, nữ diễn viên có chia sẻ đầy tâm trạng: “Một ngọn đèn. Một chậu cây. Một chiều mưa chưa kịp tắt. Đủ để căn phòng đầy lên bằng những điều không ai gọi thành tên”.

Ở phần bình luận, nhiều người hỏi thăm Phương Oanh. Không ít tài khoản cho rằng nữ diễn viên đang có tâm trạng buồn và động viên cô vượt qua. Thay vì trả lời các bình luận, Phương Oanh đăng ảnh con gái đang phụ giúp quét nhà và viết: “Mời cả nhà di chuyển sang nhân vật này”.

Hình ảnh mới đây của Phương Oanh bên 2 con. Ảnh: FBNV.

Giữa tháng 5, nữ diễn viên vừa tổ chức sinh nhật cho cặp sinh đôi. Cô còn tiết lộ hai con có tính cách hướng ngoại, hài hước. Thời gian qua, Phương Oanh thường chia sẻ hình ảnh ghi lại cuộc sống đời thường bên 2 con lên trang cá nhân.

Trước đó, Phương Oanh có khoảng thời gian khá kín tiếng sau khi gặp biến cố gia đình. Nữ diễn viên gần như không xuất hiện trên mạng xã hội trong nhiều tháng. Fanpage chính thức của cô cũng rơi vào trạng thái "đóng băng" từ tháng 9/2025 cho đến tháng 3 năm nay mới cập nhật trở lại.

Sau bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh, Phương Oanh dường như chưa có kế hoạch đóng phim mới. Thay vào đó, cô dành phần lớn thời gian làm việc, chăm sóc gia đình và các con.

Gió ngang khoảng trời xanh đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên trên màn ảnh nhỏ được phát sóng vào cuối 2025, là phiên bản Việt hóa từ bộ phim nổi tiếng của Trung Quốc 30 chưa phải là tất cả. Trong phim, Phương Oanh đảm nhận vai nữ chính - một người phụ nữ phải đối diện với biến cố hôn nhân khi phát hiện chồng phản bội. Vai diễn này giúp cô nhận nhiều phản hồi tích cực, nhất là ở giai đoạn sau của phim.

Phương Oanh sinh năm 1989, từng tham gia nhiều phim truyền hình Việt như Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Hương vị tình thân... Nữ diễn viên kết hôn với Shark Bình vào năm 2023 và sinh con một năm sau đó.