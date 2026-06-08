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Giải trí

Jennie gây tranh cãi

  • Thứ hai, 8/6/2026 19:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Màn trình diễn của Jennie tại lễ hội âm nhạc Governors Ball 2026 đang trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội khi nữ ca sĩ có những động tác vũ đạo táo bạo.

Tối 7/6 (giờ địa phương), Jennie xuất hiện với tư cách nghệ sĩ biểu diễn chính tại Governors Ball 2026. Trong khoảng một giờ đồng hồ, thành viên BlackPink mang đến nhiều tiết mục sôi động, thể hiện khả năng hát live và làm chủ sân khấu.

Tuy nhiên, một số khoảnh khắc trong phần biểu diễn nhanh chóng gây tranh cãi. Cụ thể, Jennie thực hiện nhiều động tác vũ đạo gợi cảm cùng các vũ công nam phụ họa. Những màn tương tác thân mật này tạo ra làn sóng phản ứng trái chiều trên các diễn đàn trực tuyến.

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Hình ảnh Jennie tại sự kiện. Ảnh: Rolling Stone.

Một bộ phận khán giả cho rằng các động tác của nữ ca sĩ quá táo bạo, từ đó để lại nhiều bình luận chỉ trích hướng về Jennie. Ngược lại, không ít người hâm mộ bày tỏ sự thích thú, cho rằng màn trình diễn phù hợp với hình ảnh trưởng thành mà cô đang theo đuổi và đánh giá cao thần thái tự tin của ngôi sao sinh năm 1996.

Bên cạnh vũ đạo, phong cách thời trang của Jennie cũng trở thành tâm điểm chú ý. Trong đêm diễn, nữ ca sĩ trình diễn một ca khúc mới từng được giới thiệu lần đầu tại sự kiện hậu show của Chanel ở Seoul.

Điểm gây chú ý nhất trong tạo hình của Jennie là phụ kiện đính đá trên răng. Chi tiết nhỏ này sau đó trở thành đề tài bàn tán rộng rãi trên mạng xã hội.

Theo người hâm mộ, trên món phụ kiện có hình một bông hồng xanh được khắc nổi. Đây được cho là biểu tượng mang ý nghĩa đặc biệt với Jennie bởi mẹ cô có thói quen tặng con gái hoa hồng xanh vào mỗi dịp sinh nhật.

Dù vậy, món phụ kiện này cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số bình luận cho rằng chi tiết đính trên răng khiến họ liên tưởng đến vết sâu răng hoặc thức ăn mắc kẹt.

"Bức ảnh đầu tiên trông giống như một chiếc răng bị sâu hơn là phụ kiện thời trang", "Jennie rất xinh đẹp nhưng chi tiết này khiến tôi liên tưởng đến việc vừa đi nha sĩ về", "Tại sao phụ kiện gắn trên răng lại trở thành xu hướng?", "Tôi thực sự không hiểu nổi trào lưu này", khán giả tranh cãi.

Dẫu gây tranh cãi, màn xuất hiện của Jennie tại Governors Ball tiếp tục cho thấy khả năng tạo sức hút và trở thành tâm điểm thảo luận của nữ thần tượng mỗi khi xuất hiện trên sân khấu.

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Thái Linh

Jennie Jennie Chanel BlackPink

  • Jennie

    Jennie

    Jennie Kim, thường được biết đến với nghệ danh Jennie, là một nữ ca sĩ, rapper người Hàn Quốc. Cô thành viên của nhóm nhạc nữ Black Pink do công ty giải trí YG Entertainment thành lập và quản lý.

    • Ngày sinh: 16/1/1996
    • Nơi sinh: Seoul, Hàn Quốc

  • Chanel

    Chanel

    Được thành lập từ những năm 1909-1910 do Gabrielle "Coco" Chanel sáng lập, cái tên Chanel được biết đến như một nhãn hiệu thời trang cao cấp của ngành công nghiệp thời trang nước Pháp. Công ty thuộc sở hữu Alain Wertheimer và Gérard Wertheimer, cháu trai của Pierre Wertheimer, là đối tác kinh doanh ban đầu của Coco Chanel.

    • Thành lập: 1909
    • Sáng lập: Coco Chanel
    • Trụ sở chính: London, Anh

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