Diễn viên Lê Giang đính chính

Lê Giang lên tiếng giải thích khi một số dân mạng nhắc đến vụ lùm xùm MV của Sơn Tùng trong lúc nữ diễn viên livestream.

Mới đây, diễn viên Lê Giang lên tiếng khi bị nhầm là nghệ sĩ cùng tên trong sự việc liên quan đến MV mới nhất của Sơn Tùng. Trong video livestream, nữ diễn viên giải thích rõ, mong khán giả không tiếp tục bị nhầm lẫn.

“Chị ấy trùng tên với tôi thôi. Tôi không đụng chạm đến ai hết, vậy mà nhiều người cứ hiểu lầm, tưởng chị ấy là tôi", Lê Giang chia sẻ.

Diễn viên Lê Giang. Ảnh: FBNV.

Những ngày qua, sự việc giữa nghệ sĩ thị giác Lê Giang với đơn vị sản xuất MV Come My Way cho Sơn Tùng thu hút sự quan tâm, bàn tán của công chúng với nhiều luồng ý kiến khác nhau. Sự việc đã có nhiều diễn biến và là tâm điểm chú ý từ dư luận trong những ngày qua.

Khi vụ việc nổ ra, không ít người hiểu nhầm diễn viên Lê Giang có liên quan đến sự việc. Không ít người tràn vào fanpage của diễn viên để hỏi vấn đề này.

Come My Way được Sơn Tùng phát hành hôm 28/5, đến nay đạt 27 triệu lượt xem. Đây là sản phẩm mới nhất của nam ca sĩ. Sản phẩm được anh thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh, đồng thời hợp tác rapper người Mỹ gốc Việt Tyga.

Trong khi đó, diễn viên Lê Giang sinh năm 1972, xuất thân từ đoàn cải lương Thanh Nga và được biết tới qua nhiều dự án truyền hình, điện ảnh như Vu quy đại náo, Cua lại vợ bầu, Bố già, Nhà bà Nữ, Bộ tứ báo thủ…

Cuối 2025, Lê Giang thông báo không nhận dự án phim để tập trung chữa bệnh teo cơ chân. Thời điểm đó, diễn viên chủ yếu ở nhà bán hàng online và chăm sóc mẹ. Hai con của Lê Giang là Lê Lộc, Duy Phước cũng thường xuyên qua lại thăm nom và phụ giúp mẹ. Cách đây không lâu, diễn viên Lê Giang chia sẻ tin vui khi con gái Lê Lộc sinh con đầu lòng.