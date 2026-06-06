Tóc Tiên nói về MV ngập cảnh hôn Trần Ngọc Vàng

Theo Tóc Tiên, mọi khung hình trong MV "Người còn thương em không" đều được cài cắm, chăm chút. Do đó, cô mong khán giả có thể thưởng thức và nghiền ngẫm về sản phẩm.

Sau khi MV Người còn thương em không bị chê, Tóc Tiên lên tiếng. Trước bình luận của một khán giả cho rằng “MV không đọng lại gì ngoài cảnh hôn”, nữ ca sĩ phản hồi: “Xin lỗi vì đã làm mọi người xao nhãng. Nhưng từng khung hình đều được cài cắm, chăm chút cẩn thận. Nếu được, Tiên mong mọi người xem lại vài lần nhé”.

Tiếp đó, khi khán giả bình luận: “Em từng thích chị, cho đến một năm gần đây và đỉnh điểm là MV mới, bị phản cảm”, Tóc Tiên phản hồi: “Không sao cả, chị mong em hạnh phúc bên người thương. Và chị cũng mong mọi người bình thường hóa việc phụ nữ tin mình với hạnh phúc để có thể tỏa sáng như thế”.

Hình ảnh Trần Ngọc Vàng và Tóc Tiên trong MV.

Tối 5/6, Tóc Tiên chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV Người còn thương em không. Dự án có sự tham gia của diễn viên Trần Ngọc Vàng. Theo nữ ca sĩ sinh năm 1989, cả 2 đã quen biết từ lâu nhưng đến nay mới hợp tác trong MV.

Tuy nhiên, bên cạnh sự quan tâm lớn, MV cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng các phân cảnh tình cảm giữa Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng xuất hiện với tần suất khá dày đặc, trong đó có không ít cảnh hôn kéo dài. Khán giả nhận xét các cảnh hôn xuất hiện quá nhiều và không cần thiết.

Với dự án mới, Tóc Tiên tiếp tục lựa chọn chất liệu ballad sở trường. Người còn thương em không được sáng tác bởi nhạc sĩ Huỳnh Văn, trong khi phần lời được phát triển từ một tứ thơ trong bài Buông, thuộc tập thơ Mình ngồi xuống kể tổn thương trong lòng của Minh Dự.

Ca khúc khai thác những cảm xúc còn sót lại sau khi một mối quan hệ khép lại. Thay vì tập trung vào sự oán trách hay những tổn thương quá dữ dội, bài hát lựa chọn cách kể chuyện nhẹ nhàng, xoay quanh những ký ức, nỗi nhớ và tâm trạng của người ở lại khi đối diện với những điều chưa thể buông bỏ hoàn toàn.

Chia sẻ về sản phẩm mới, Tóc Tiên cho biết điều cô muốn gửi gắm qua ca khúc là niềm tin vào tình yêu. Nữ ca sĩ bày tỏ: "Dù trải qua bao gấp gãy cuộc đời, mình vẫn khao khát yêu và được yêu".