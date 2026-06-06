MV của Tóc Tiên gây tranh cãi vì ngập cảnh hôn Trần Ngọc Vàng

MV mới mang tên "Người còn thương em không" của Tóc Tiên bị nhận xét quá nhiều cảnh hôn với Trần Ngọc Vàng, trong khi âm nhạc thiếu điểm nhấn.

Tối 5/6, Tóc Tiên trở lại với sản phẩm Người còn thương em không có sự tham gia của Trần Ngọc Vàng. Đây là MV đầu tiên của nữ ca sĩ kể từ công khai ly hôn. Do đó, dự án nhận được rất nhiều sự chú ý.

Tuy nhiên, khi ra mắt, dự án nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Khán giả nhận xét bài nhạc có melody không mới mẻ, mang màu sắc tương đồng với nhiều bài hát cũ của Tóc Tiên. Nhiều câu hát trong bài bị ngang, cưỡng âm, tổng thể bài hát thiếu điểm nhấn. Phần hình ảnh ngập cảnh hôn giữa Tóc Tiên với Trần Ngọc Vàng cũng được nhận xét là quá mức cần thiết.

Tóc Tiên mời Trần Ngọc Vàng tham gia MV mới. Ảnh: NVCC.

“Có ai không dám xem hết MV như tôi không. Hôn nhiều quá, xem bị ngại luôn”, “Thứ đọng lại duy nhất sau khi xem MV là câu ‘người còn thương em không’ và hôn quá nhiều”, “Sao nhạc ngang quá”... khán giả bình luận. Hiện tại, những phân cảnh tình cảm giữa Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng vẫn được bàn luận nhiều trên mạng xã hội.

Với dự án mới, Tóc Tiên tiếp tục lựa chọn chất liệu ballad quen thuộc. Người còn thương em không được sáng tác bởi nhạc sĩ Huỳnh Văn, trong khi phần lời được phát triển từ một tứ thơ trong bài Buông, thuộc tập thơ Mình ngồi xuống kể tổn thương trong lòng do Minh Dự chấp bút.

Bài hát khai thác những cảm xúc còn sót lại sau khi một mối quan hệ khép lại. Thay vì tập trung vào sự oán trách hay tiếc nuối, ca khúc lựa chọn cách kể chuyện nhẹ nhàng, xoay quanh những ký ức và tâm trạng của người ở lại khi đối diện với những điều chưa thể buông bỏ hoàn toàn.

Trong chia sẻ mới đây, Tóc Tiên cho biết điều cô muốn gửi gắm qua bài hát là "dù trải qua bao gấp gãy cuộc đời, mình vẫn khao khát yêu và được yêu".

Trước đó, nghi vấn Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng hẹn hò liên tục rầm rộ trên mạng xã hội. Tại họp báo ra mắt MV, 2 nghệ sĩ cũng lên tiếng về mối quan hệ giữa họ.

Tóc Tiên chia sẻ: “Chúng tôi gặp nhau thông qua Kevin Lê, người bạn chung, và một số anh chị em bạn bè khác. Thật ra đã biết nhau từ lâu".

Trong khi đó, Trần Ngọc Vàng cho biết cả hai đã là bạn bè từ lâu, song không có lý do gì để công khai. “Có những mối lương duyên mình không cần khai lên cho mọi người biết là hai người này biết nhau. Tôi xin chia sẻ thật là tôi xin Tóc Tiên đóng MV này. Từ khi biết tin có MV, tôi đã xin được tham gia. Sau đó, tôi vẫn trải qua rất nhiều vòng casting. Tôi cảm thấy may mắn, vinh dự khi được là một phần nhỏ trong ê-kíp và được trao cơ hội lần này”, Trần Ngọc Vàng chia sẻ.