Jun Vũ ở tuổi 31

Jun Vũ vừa chia sẻ bộ ảnh mới nhân dịp sinh nhật tuổi 31 vào 4/6. Trong loạt hình, nữ diễn viên gây chú ý khi theo đuổi hình ảnh quyến rũ với trang phục gồm nội y ren kết hợp váy xuyên thấu, khoe vóc dáng gợi cảm và thần thái tự tin.

Những năm gần đây, Jun Vũ cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong phong cách thời trang. Từ hình tượng trong trẻo, nhẹ nhàng từng giúp cô ghi dấu ấn với khán giả, nữ diễn viên dần chuyển sang phong cách trưởng thành, táo bạo và quyến rũ hơn. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hay trên mạng xã hội, cô đều nhận được nhiều sự quan tâm nhờ nhan sắc ngày càng sắc sảo cùng gu thời trang hiện đại. Tuy nhiên, trái ngược với sự thăng hạng về hình ảnh, con đường nghệ thuật của Jun Vũ vẫn là chủ đề khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Sinh năm 1995, Jun Vũ đã có hơn một thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Cô từng góp mặt trong nhiều dự án nổi bật như Tháng năm rực rỡ, Người bất tử, Gái già lắm chiêu 3 hay Chìa khóa trăm tỷ. Dù sở hữu ngoại hình nổi bật và độ nhận diện cao, nữ diễn viên vẫn chưa có được vai diễn mang tính bước ngoặt để khẳng định vị trí trong làng điện ảnh.

Năm 2024, cô tham gia bộ phim B4S - Trước Giờ Yêu. Tuy nhiên, tác phẩm không tạo được hiệu ứng như kỳ vọng, thậm chí nhận nhiều ý kiến trái chiều về nội dung và có doanh thu khá khiêm tốn. Gần đây nhất, Jun Vũ trở lại màn ảnh rộng với Song Hỷ Lâm Nguy. Dù đảm nhận vai trò quan trọng trong tuyến nhân vật chính, màn thể hiện của cô tiếp tục trở thành đề tài tranh luận. Một bộ phận khán giả cho rằng nữ diễn viên vẫn chưa có nhiều đột phá về diễn xuất, đặc biệt ở khả năng thoại và biểu cảm tâm lý.

Bên cạnh công việc, đời tư của nữ diễn viên thời gian qua cũng nhận được sự chú ý. Cô từng vướng tin đồn chia tay ca sĩ Hải Nam và bị đồn đoán có người mới. Thậm chí, trên mạng xã hội còn xuất hiện những thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến nguyên nhân đổ vỡ của cả hai.

Trước các đồn đoán, Hải Nam đã lên tiếng phủ nhận và đề nghị cư dân mạng không lan truyền thông tin ảnh hưởng đến danh dự người khác. Về phía Jun Vũ, nữ diễn viên cũng trực tiếp đối chất với người đăng tải tin đồn. Sau đó, người này công khai xin lỗi và thừa nhận nội dung được chia sẻ xuất phát từ hiểu lầm cá nhân.

"Đang yên đang lành tự nhiên bị dựng chuyện. Mong bạn và những người liên quan từ nay về sau suy nghĩ kỹ trước khi lan truyền bất kỳ tin tức nào vì chưa chắc điều bạn nghe đã là sự thật và nó sẽ ảnh hưởng đến người khác rất nhiều", Jun Vũ chia sẻ.

Công thức kiếm tiền của Taylor Swift

Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.

Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.

Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.