Nữ ca sĩ Việt bất ngờ lên tiếng

Ca sĩ VSTRA lên tiếng cho biết BTC đêm nhạc K-Pulse Hanoi 2026 ở sân Mỹ Đình sử dụng bản nhạc phái sinh của ca khúc "Hôn vào đây đi" nhưng chưa xin phép.

Vụ việc liên quan đến ca khúc Hôn vào đây đi của VSTRA và ban tổ chức K-Pulse Hanoi 2026 đang thu hút sự quan tâm của khán giả. Tối 7/6, VSTRA đưa ra thông báo chính thức về việc bản nhạc phái sinh của Hôn vào đây đi được sử dụng tại chương trình K-Pulse Hanoi 2026.

Theo thông báo, VSTRA xác nhận một bản phái sinh của Hôn vào đây đi, được tạo ra với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), đã xuất hiện trong khuôn khổ chương trình. Tuy nhiên, phiên bản được sử dụng chưa được phía VSTRA cấp phép và tiềm ẩn những rủi ro liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.

VSTRA lên tiếng về đêm nhạc sử dụng ca khúc của cô. Ảnh: FBNV.

VSTRA cho biết đang phối hợp với đơn vị quản lý CDSL và đội ngũ pháp lý để rà soát toàn bộ sự việc, đồng thời chờ phản hồi chính thức từ BTC K-Pulse Hanoi 2026.

Trong thông báo, VSTRA bày tỏ sự trân trọng đối với tình cảm của khán giả cũng như việc ca khúc được nhiều nghệ sĩ lựa chọn biểu diễn. Tuy nhiên, ca sĩ nhấn mạnh mục tiêu quan trọng nhất là ngăn chặn việc sử dụng các tác phẩm phái sinh chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý nhằm bảo vệ quyền tác giả, đảm bảo trải nghiệm nghệ thuật cho công chúng và tránh ảnh hưởng tới uy tín của các bên liên quan.

"Điều chúng tôi lo ngại lúc này là việc một bản nhạc phái sinh chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý xuất hiện có thể vô tình ảnh hưởng đến các nghệ sĩ biểu diễn cũng như những đơn vị liên quan", phía VSTRA cho biết.

Ca sĩ cũng khẳng định luôn sẵn sàng hợp tác với các cá nhân và đơn vị tổ chức sự kiện trên tinh thần tôn trọng quyền tác giả, đồng thời mong muốn sự việc được giải quyết theo hướng thiện chí và minh bạch.

Bên cạnh đó, VSTRA bày tỏ mong muốn BTC chương trình sớm ghi nhận thông tin, chấm dứt việc sử dụng bản phái sinh đang gây tranh cãi và đưa ra thông báo chính thức tới khán giả.

Để tránh những tranh luận tiêu cực phát sinh trong thời gian chờ kết quả làm việc giữa các bên, VSTRA cho biết sẽ tạm khóa phần bình luận dưới bài đăng cập nhật vụ việc.

Trước đó, trong đêm nhạc diễn ra tối 6/6, K-Pulse Hanoi 2026 đã sử dụng một phiên bản remix của Hôn vào đây đi kết hợp với phần nhạc được tạo bằng AI trong tiết mục biểu diễn ngẫu hứng của Jay Park. Ngay sau chương trình, việc sử dụng phiên bản này đã tạo nên tranh luận trên mạng xã hội, khi liên quan đến vấn đề bản quyền và quyền khai thác các tác phẩm phái sinh được tạo ra bằng công nghệ AI. BTC sự kiện vẫn chưa lên tiếng vấn đề này.