Cuộc sống của Ngọc Quyên ở Mỹ

Ngọc Quyên chia sẻ cô chưa có công việc mới nhưng vẫn có thể duy trì cuộc sống nhờ tiền tiết kiệm, thu nhập từ khoản đầu tư.

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Quyên chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Người mẫu cho biết sau nhiều tháng đóng cửa công ty, cô chưa có công việc mới.

Trong nhiều năm điều hành công ty trước đó, Ngọc Quyên tích cóp được khoản tiền để đầu tư. Người mẫu cũng tiết kiệm, không tiêu xài phung phí. Nhờ thế, sau nhiều tháng chưa đi làm, cuộc sống của Ngọc Quyên ở hiện tại vẫn khá ổn.

Theo Ngọc Quyên, cô cho thuê nhà cửa, đầu tư bất động sản cùng một số nguồn thu khác. “Với những đại gia, nguồn thu đó có thể không là gì. Nhưng với tôi và gia đình, tôi cảm thấy rất may mắn. May là trước đây khi có nhiều tiền trong tay, tôi không tiêu phung phí. Số tiền tôi kiếm được trước đó đều đầu tư để sinh lời và có thể nuôi bản thân trong thời gian dài”, Ngọc Quyên nói.

Thời gian qua, Ngọc Quyên dành thời gian cho gia đình, đi học, chơi thể thao... Ảnh: FBNV.

Ngọc Quyên tâm sự cô quyết định chia sẻ về cuộc sống hiện tại bởi thời gian qua có nhiều đồn thổi về cô. Người mẫu cho biết: “Hình như cứ mỗi lần tôi đổi công việc hay bước sang một chặng đường mới là y rằng bị đồn khốn khổ, phá sản, bẽ bàng… Thôi thì để những người yêu thương không phải nghe tin đồn rồi hoang mang, còn những người tò mò có chỗ hóng chính chủ, em xin kể lại toàn bộ câu chuyện trong 3 phần. Tần tật những gì em đã trải qua trong thời gian vừa qua, từ những khó khăn, bài học cho đến quyết định thay đổi cuộc đời”.

Cuối 2025, trên kênh cá nhân, Ngọc Quyên thông báo đóng cửa công ty về thời trang, mỹ phẩm ở Mỹ sau 11 năm. Người mẫu cho biết chuỗi cửa hàng, thương hiệu gồm NQ by Ngọc Quyên, Ngọc Quyên Corporation và Ngọc Quyên Store dừng hoạt động từ 3 tháng trước đó.

Ngọc Quyên sinh năm 1988, là một trong những gương mặt nổi bật của làng thời trang Việt, thuộc thế hệ người mẫu kế cận sau Thanh Hằng và Xuân Lan. Bên cạnh lợi thế hình thể và phong cách trình diễn chuyên nghiệp trên sàn catwalk, cô còn ghi dấu ấn với khả năng diễn xuất qua nhiều dự án điện ảnh và truyền hình như Hoa dã quỳ, Mỹ nhân kế và Mẹ chồng.

Sau khi kết hôn với bác sĩ Việt kiều Richard Le, Ngọc Quyên chuyển sang Mỹ sinh sống. Trong thời gian chung sống, cặp đôi có một con trai.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ không kéo dài như mong muốn. Nữ người mẫu từng chia sẻ giữa cô và chồng thường xuyên phát sinh những bất đồng, dẫn đến nhiều lần tranh cãi. Đến tháng 10/2018, Ngọc Quyên xác nhận đã hoàn tất thủ tục ly hôn sau 4 năm gắn bó.