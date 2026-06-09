'Ê-kíp MV của Sơn Tùng không nên xin lỗi vào lúc nửa đêm'

Nghệ sĩ Lê Giang bày tỏ sự không hài lòng khi ê-kíp thực hiện MV "Come My Way" xin lỗi lúc nửa đêm. Gần đây, nhiều sao Việt thường lên tiếng vào khung giờ này khi vướng tranh cãi.

Trong bài đăng mới nhất liên quan đến tranh cãi giữa MV Come My Way của Sơn Tùng và tác phẩm Tàn Chỉ, nghệ sĩ thị giác Lê Giang bày tỏ quan điểm không đồng tình với cách ê-kíp sản xuất xử lý sự việc.

Theo cô, phía thực hiện MV đã đưa ra một “lời xin lỗi lúc nửa đêm”, đồng thời “đánh đồng hành vi sao chép với việc tham khảo” và quy trách nhiệm cho khâu kiểm soát chưa chặt chẽ. Nữ nghệ sĩ cho rằng cách giải thích này chưa phản ánh đúng bản chất vấn đề và thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với người bị ảnh hưởng.

Trước đó, Microwave Soups - đơn vị trực tiếp đảm nhận phần thiết kế và thi công chi tiết bối cảnh cho MV Come My Way - đăng tải thông báo xin lỗi vào khoảng 1h sáng 3/6.

Tác phẩm Tàn chỉ của nghệ sĩ Lê Giang. MV Come My Way được cho là có chi tiết tương đồng với Tàn chỉ. Sau đó, ê-kíp sản xuất MV lên tiếng xin lỗi vào ban đêm.

Xin lỗi lúc nửa đêm là chiến lược?

Không chỉ trường hợp của ê-kíp sản xuất MV Come My Way, nhiều nghệ sĩ Việt cũng từng lựa chọn thời điểm đêm muộn để đưa ra phản hồi hoặc lời xin lỗi khi vướng tranh cãi.

Cuối 2025, Jack trở thành tâm điểm bàn luận sau khi một ca khúc được anh biểu diễn trong chương trình âm nhạc tại Hà Nội bị cho là chứa ca từ phản cảm. Trong quá trình xử lý khủng hoảng, cả nam ca sĩ và công ty quản lý đăng tải các thông báo liên quan đến vụ việc vào chiều tối hoặc buổi tối, từ giải thích nội dung bài hát đến quyết định tạm dừng hoạt động. Riêng trên fanpage cá nhân của Jack, hai bài đăng về sự việc này được chia sẻ lúc 22h19 và 23h29.

Tương tự, hồi tháng 4, B Ray cũng chọn khung giờ đêm muộn để lên tiếng sau khi gây tranh cãi với câu rap “muốn ngủ với tất cả em xinh” trong một buổi phát trực tiếp.

Trước đó, vào tháng 8/2024, B Ray từng đăng tải bài viết dài nhằm giải thích cũng như xin lỗi về những phát ngôn gây tranh cãi trong quá khứ. Bài đăng này được huấn luyện viên Rap Việt chia sẻ lúc 23h49.

Đầu năm 2025, ViruSs cũng lựa chọn thời điểm đêm khuya để lên tiếng xin lỗi giữa lúc vướng ồn ào tình cảm với Ngọc Kem.

Một trường hợp khác là Hùng Huỳnh. Nam ca sĩ từng nhận nhiều ý kiến trái chiều khi MV Chẳng thể nhắm mắt bị cho là có nhiều điểm tương đồng với MV Standing Next to You của Jungkook. Sau làn sóng tranh cãi, Hùng Huỳnh đăng tải thông báo lúc 0h08 ngày 18/12/2024. Trong bài đăng, anh cho biết đã tiếp nhận các góp ý từ công chúng và gửi lời xin lỗi vì vô tình để những thông tin tiêu cực ảnh hưởng đến khán giả. Tuy nhiên, bài đăng này chỉ càng khiến dư luận bức xúc vì nội dung chung chung. Khán giả không hiểu Hùng Huỳnh muốn giải thích hay xin lỗi gì.

Ca sĩ Hùng Huỳnh lên tiếng vào khuya sau khi bị tố sao chép ý tưởng. Ảnh: FBNV.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ThS Phạm Quang Trực, Phó Giám đốc Trung tâm sản xuất nội dung Giải trí VTVcab cho biết việc nghệ sĩ chọn khung giờ đêm khuya hoặc rạng sáng để xin lỗi hay giải thích có thể không phải sự bộc phát cảm xúc. Đôi khi, đó là chiến thuật quản trị khủng hoảng truyền thông có tính toán kỹ lưỡng. Hành vi này nhằm đạt được ba mục đích cốt lõi:

Tạo "độ trễ thông tin" để làm nguội dư luận: Đăng bài xin lỗi lúc nửa đêm là cách nghệ sĩ làm nguội mọi chuyện khi phần lớn đã đi ngủ, kể cả những người liên quan đến sự việc. Và khoảng trống ban đêm đóng vai trò như một bộ giảm xóc, giúp xoa dịu những cái đầu nóng. Sáng hôm sau thức dậy, sự bức xúc của công chúng đã phần nào hạ nhiệt.

Thao túng thuật toán và né tránh truyền thông: Lượng tương tác thấp vào ban đêm sẽ kìm hãm thuật toán của các nền tảng, không để bài viết bị đẩy lên xu hướng quá nhanh. Đồng thời, việc này giúp hạn chế tình trạng truyền thông mổ xẻ ngay lập tức.

Đánh vào tâm lý đám đông: Về mặt tâm lý học hành vi, ban đêm là lúc con người chuyển từ lý trí sang trạng thái cảm xúc, dễ mủi lòng và bao dung hơn. Việc lên tiếng xin lỗi hay giải thích lúc đêm khuya rất dễ tranh thủ sự đồng cảm theo truyền thống ứng xử "đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại" của người Việt.

“Tuy nhiên, chiến thuật này đang dần phản tác dụng. Nhiều người cũng đã đặt câu hỏi tại sao lại phải xin lỗi vào đêm. Và khi việc ‘xin lỗi đêm muộn’ trở thành một công thức dập khuôn, công chúng sẽ chỉ thấy ở đó sự tính toán, né tránh trách nhiệm chứ không thấy sự thành khẩn chân thực. Nó đang làm giảm giá trị của lời xin lỗi và hạ thấp trách nhiệm của người làm nghệ thuật trước công chúng”, ông Phạm Quang Trực nói.

“Xin lỗi vào giờ quá khuya là không ổn”

Trước câu hỏi: “Phải chăng các nghệ sĩ xin lỗi vào ban đêm hoặc rạng sáng vì nhắm tới cộng đồng mạng chứ không để xin lỗi người được xin lỗi?”, ThS. Lê Anh Tú, giảng viên Khoa Quan hệ Công chúng và Truyền thông, trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM nhận định các nghệ sĩ có fanpage, trang cá nhân riêng và đội ngũ truyền thông. Do đó, họ đều biết về vấn đề traffic nên việc lên tiếng vào thời điểm nào đều có thể nằm trong tính toán.

Vào khung giờ tối, khoảng 20-22h, bài đăng có thể tiếp cận được nhiều người. Còn nếu lên tiếng sau 24h, có thể nghệ sĩ vô ý, chưa nắm được thuật toán mạng xã hội hoặc cố ý để tránh thời điểm tương tác cao.

Chuyên gia nhận định việc lên tiếng thông báo vào giờ quá khuya hoặc rạng sáng là không ổn. Giờ đó có thể tiếp cận được người dùng mạng trẻ nhưng để tiếp cận giới truyền thông hoặc đối tượng khác, bài viết không chỉ cần tránh đăng giờ khuya, mà còn cần được đăng trên website chính thống hoặc gửi thông cáo chính thức tới giới truyền thông.

Theo ThS. Lê Anh Tú, các bài viết nên được đăng tải vào giờ hành chính. Ông nói: “Lời xin lỗi, giải thích nên được đăng trong ngày, vào giờ làm việc. Ví dụ, bài viết muốn xin lỗi cô nghệ sĩ, chúng ta nên coi người đó là mục tiêu chính. Ê-kíp nên gửi email, gọi điện hoặc cách thức liên hệ nào khác để giải thích, xin lỗi cô ấy trong giờ hành chính. Sau đó mới lên tiếng với các bên khác có liên quan, chứ không phải lấy chuyện phụ làm chuyện chính. Như thế, người được hướng tới trong bài xin lỗi sẽ cảm thấy khó chịu”.

“Trong bài viết, họ nói muốn xin lỗi nghệ sĩ, thì tức cô ấy là đối tượng chính. Mà đã xác định đó là đối tượng thì điều quan trọng là phải làm sao để giao tiếp hiệu quả với đối tượng chính đó. Còn nếu họ muốn xin lỗi cô ấy nhưng lại không giao tiếp chính với cô ấy vào giờ hành chính thì hành động ấy chưa phù hợp”, ông Lê Anh Tú cho biết.

ViruSs giải quyết ồn ào vào ban đêm. Ảnh: FBNV.

Theo các chuyên gia truyền thông, thời điểm đưa ra lời xin lỗi đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý khủng hoảng hình ảnh của người nổi tiếng.

Trên Huffpost, Ông Ron Torossian, nhà sáng lập công ty quan hệ công chúng 5WPR, cho rằng các nghệ sĩ thường cần nhanh chóng lên tiếng nếu liên tục trở thành tâm điểm chỉ trích. Theo ông, việc chủ động đối diện với vấn đề có thể giúp hạn chế những hậu quả nghiêm trọng hơn về lâu dài.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh một lời xin lỗi chỉ thực sự có giá trị khi xuất phát từ sự chân thành. Công chúng thường dễ dàng nhận ra khi một nghệ sĩ xin lỗi chỉ vì áp lực dư luận hoặc nhằm xoa dịu bê bối đang bùng phát.

Cùng quan điểm, ông Ron Berkowitz, chuyên gia truyền thông khủng hoảng và là nhà sáng lập kiêm CEO của Berk Communications, cho rằng việc xin lỗi không nên được thực hiện chỉ để đối phó với dư luận.

“Tôi không tin vào việc xin lỗi chỉ để xin lỗi. Bạn nên xin lỗi khi thực sự tin rằng mình đã làm điều gì đó sai. Nếu lời xin lỗi chỉ mang tính hình thức, công chúng sẽ cảm nhận được sự thiếu chân thành”, Berkowitz nói.

Theo ông, khi một cá nhân hoặc doanh nghiệp mắc sai lầm, điều quan trọng là phải đưa ra lời xin lỗi phù hợp, đồng thời có những hành động cụ thể để giải quyết khủng hoảng và từng bước khôi phục lại uy tín đã bị ảnh hưởng.