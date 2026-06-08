Lệnh cấm làm chao đảo giới giải trí

Trung Quốc vừa ra lệnh cấm 3 đề tài và hạn chế 13 nhóm nội dung phim. Tuy nhiên, khán giả nhận xét sẽ có tới 80% kịch bản không thể quay vì không đáp ứng được yêu cầu khắt khe này.

Theo Sina, mới đây có thông tin nền tảng sản xuất và phát sóng phim ngắn lớn nhất Trung Quốc là Hồng Quả (Hongguo Short Drama) sẽ ra lệnh cấm 3 đề tài và hạn chế 13 nhóm nội dung, một kế hoạch nhằm chấn chỉnh và chuẩn hóa việc sáng tác và phân phối phim ngắn, nhằm tạo hệ sinh thái nội dung lành mạnh trong ngành công nghiệp này.

Trong đó, 3 đề tài bị cấm hoàn toàn là nội dung liên quan đến mê tín dị đoan, tôn giáo dân gian nhạy cảm và các câu chuyện lừa đảo bắt cóc buôn người, tổ chức tội phạm ở Bắc Myanmar.

Đồng thời, 13 dạng nội dung sẽ được kiểm duyệt chặt chẽ như nhân vật có năng lực siêu nhiên, các hình thức trả thù tàn bạo, cấm sử dụng các đạo cụ nguy hiểm trong quá trình quay phim, cấm sỉ nhục nhân phẩm và truyền bá giá trị cực đoan, không xâm phạm quyền riêng tư và đe dọa ác ý, hạn chế các đề tài về xã hội đen bảo kê, đấu tranh gia tộc giàu có như thuê sát thủ giết người diệt khẩu, không khoe giàu vô độ.

Loạt phim tổng tài bị cưỡng ép, chuốc thuốc, tổng tài chi phối nền kinh tế cả nước dần bị hạn chế.

Với nội dung về mâu thuẫn gia đình cũng hạn chế các tình tiết cưỡng ép thao túng tâm lý, hạn chế ngoại tình trong hôn nhân, "tiểu tam lên ngôi", bạo hành gia đình, sảy thai và mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu bị đẩy lên cực đoan. Phim cổ trang không được bóp méo lịch sử. Loại bỏ các thiết lập nhân vật có thể tùy ý điều động quân đội, thao túng cả hai giới hắc - bạch. Phim sử dụng diễn viên nhí, cấm các tình tiết buôn bán bỏ rơi trẻ em, dùng trẻ nhỏ để ép buộc phụ huynh...

Việc kiểm soát hình ảnh cũng được thắt chặt như cấm cảnh say xỉn chửi thề hút thuốc, máu me...

Thực tế, các nội dung này đều được áp dụng với phim truyền hình dài tập truyền thống. Chính vì vậy, nhiều nhà sản xuất đã lách luật bằng cách quay những bộ phim ngắn với nội dung bị cấm, từ đó thu hút người xem từ phim truyền hình dài. Nhưng hiện tại, với lệnh hạn chế nội dung mới, 80% kịch bản phim ngắn sẽ khó sản xuất vì vi phạm quy định.

Trước đó, ngày 1/6, Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA) đã khởi động chiến dịch chấn chỉnh đặc biệt đối với phim ngắn. Các cơ quan quản lý nghệ thuật Trung Quốc muốn loại bỏ các nội dung độc hại tục tĩu vi phạm bản quyền, gây hại cho trẻ em, quan điểm sai lệch trong hôn nhân, chủ nghĩa vật chất và phô trương của cải, tư tưởng phong kiến vẫn thường được sử dụng để tạo sự kịch tính lôi kéo người xem trong các kịch bản phim ngắn.

Theo dữ liệu do Hongguo Short Drama công bố, tính đến tháng 4/2026, tổng cộng 369 phim ngắn người đóng vi phạm quy định của nền tảng đã bị xóa bỏ. Ngoài ra, 12.638 phim hài vi phạm quy định quản trị nền tảng đã bị xóa sau khi xem xét.

Trung Quốc thắt chặt quản lý nội dung mảng phim ngắn dù đang là ngành công nghiệp hái ra tiền.

Theo Data Eye, chỉ trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tổng lượt xem phim ngắn tại Trung Quốc đạt 8,7 tỷ. Năm 2025, quy mô của dòng phim ngắn đã đạt 90 tỷ NDT, tăng 78% so với 50,5 tỷ NDT năm 2024. Trong khi đó, phim điện ảnh đạt tổng doanh thu 51,8 tỷ NDT (khoảng 7,4 tỷ USD ) nhưng chi phí sản xuất cao hơn rất nhiều.

Thị trường phim ngắn nở rộ tạo điều kiện cho các ngôi sao trẻ có cơ hội thực hiện ước mơ diễn xuất. Trước đó, phim ngắn không bị hạn chế về đề tài như phim truyền thống. Các nội dung như xuyên không, trọng sinh sống lại, cung đấu được thực hiện nhiều, đáp ứng nhu cầu giải trí nhanh của khán giả. Tuy nhiên, nếu phim ngắn bị kiểm soát nội dung như trên, chắc chắn nhiều đoàn phim sẽ không thể quay, diễn viên sẽ thất nghiệp.