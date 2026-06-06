Mỹ nhân Hàn ăn phở ngập hành ở Hà Nội

Sandara tới Hà Nội để tham gia đêm nhạc ở sân Mỹ Đình. Trong những lần tới Việt Nam trước đó, cô đều bày tỏ sự thích thú với ẩm thực địa phương.

Trên tài khoản cá nhân, Sandara Park, thành viên nhóm 2NE1 khoe ảnh đi ăn phở ở Hà Nội. Điều thu hút sự chú ý là nữ ca sĩ thưởng thức bát phở ngập hành. Kèm theo hình ảnh, thành viên 2NE1 viết ngắn gọn: “Hanoi day1”.

Trong những lần tới Việt Nam trước đó, Sandara cũng thưởng thức nhiều món ăn khác nhau. Thậm chí, sau concert hồi tháng 2/2025 cùng các thành viên 2NE1 ở TP.HCM, Sandara cũng khoe ảnh ăn đêm và viết: "Tôi yêu phở".

Sandara Park đang có mặt ở Hà Nội để biểu diễn trong đêm nhạc diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình. Sự kiện diễn ra trong 2 ngày 6-7/6 với sự tham gia của Sandara, Kwon Eun Bi, PSY, Bambam…

Sandara khoe ảnh ăn phở. Ảnh: X/Sandara Park.

Sandara Park sinh năm 1984 tại Busan, Hàn Quốc. Trước khi nổi tiếng tại quê nhà, cô đã tạo dựng tên tuổi ở Philippines với album Sandara phát hành năm 2004. Sau đó, nữ ca sĩ trở về Hàn Quốc và gia nhập YG Entertainment, chính thức ra mắt trong đội hình 2NE1 vào 2009.

Với hàng loạt bản hit đình đám cùng phong cách âm nhạc cá tính, 2NE1 nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những nhóm nhạc nữ có ảnh hưởng lớn nhất Kpop thế hệ thứ hai. Sau khi nhóm tan rã năm 2016, Sandara tiếp tục theo đuổi các hoạt động cá nhân trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Những năm gần đây, nữ nghệ sĩ thường xuyên gây chú ý nhờ khả năng duy trì ngoại hình trẻ trung. Theo chia sẻ của Sandara, cô duy trì cân nặng dao động từ 37 đến 38 kg trong nhiều năm. Nữ ca sĩ cho biết bản thân vốn ăn khá ít từ khi còn nhỏ nên việc kiểm soát cân nặng không quá khó khăn.

Tuy nhiên, chế độ ăn uống nghiêm ngặt cùng vóc dáng quá mảnh mai của Sandara cũng nhiều lần trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội. Không ít khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước khả năng giữ dáng của nữ ca sĩ, trong khi một số ý kiến cho rằng mức cân nặng này khá thấp so với chiều cao của cô.

Năm 2025 đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Sandara cùng các thành viên 2NE1. Nhóm tái hợp và thực hiện tour lưu diễn Welcome Back. Trong khuôn khổ chuyến lưu diễn, nhóm có đêm diễn tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ Việt Nam.

Song song các hoạt động cùng nhóm, Sandara vẫn tích cực theo đuổi sự nghiệp cá nhân. Cô xuất hiện trong nhiều chương trình giải trí, thời trang và làm đẹp, đồng thời duy trì sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.