'Nữ thần Waterbomb' gợi cảm

Trước khi tới Hà Nội biểu diễn vào 6-7/6, "nữ thần Waterbomb" Kwon Eun Bi tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng ở Bali, Indonesia.

"Nữ thần Waterbomb" Kwon Eun Bi tiếp tục thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi chia sẻ loạt hình mới trong chuyến nghỉ dưỡng tại Bali, Indonesia.

Ngày 4/6, Kwon Eun Bi đăng tải nhiều bức ảnh và video lên trang cá nhân. Loạt hình ghi lại những khoảnh khắc nữ ca sĩ thư giãn bên hồ bơi. Trong loạt ảnh, nữ ca sĩ gây ấn tượng với phong cách thời trang trẻ trung và quyến rũ.

Giọng ca sinh năm 1995 lựa chọn bộ bikini trắng với thiết kế buộc cổ, hở lưng, kết hợp cùng quần short denim. Cô đeo kính đen cá tính.

Hình ảnh của Kwon Eun Bi trong kỳ nghỉ. Ảnh: Silver_rain.__.

Ngay sau khi được đăng tải, những hình ảnh mới của Kwon Eun Bi nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Nhiều khán giả dành lời khen cho vóc dáng săn chắc, thần thái tự tin và phong cách ngày càng cuốn hút của nữ ca sĩ.

Loạt ảnh mới được chia sẻ trong bối cảnh Kwon Eun Bi vừa trở thành chủ đề thảo luận trên nhiều diễn đàn trực tuyến tại Hàn Quốc. Trước đó, khi Kwon Eun Bi xuất hiện ở sân bay vào tháng 4, một số cư dân mạng nhận xét diện mạo của nữ ca sĩ có sự thay đổi so với thời gian hoạt động cùng nhóm IZ*ONE, từ đó làm dấy lên nghi vấn can thiệp thẩm mỹ.

Đây không phải lần đầu tiên Kwon Eun Bi đối mặt với đồn đoán tương tự. Từ 2025, một số bài đăng trên diễn đàn giải trí Hàn Quốc thường xuyên so sánh hình ảnh hiện tại của cô với giai đoạn đầu sự nghiệp. Tuy nhiên, nữ ca sĩ chưa từng lên tiếng phản hồi trực tiếp về các nghi vấn này.

Bất chấp những tranh luận trên mạng xã hội, Kwon Eun Bi vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật sôi nổi và nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ. Nữ ca sĩ sinh năm 1995 ra mắt từ 2014 nhưng chỉ thực sự được biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình sống còn Produce 48 vào 2018. Sau thành công của chương trình, cô ra mắt trong nhóm IZ*ONE trước khi chuyển hướng hoạt động solo.

Những năm gần đây, Kwon Eun Bi trở thành một trong những gương mặt nổi bật của lễ hội âm nhạc Waterbomb. Với phong cách trình diễn tự tin, hình ảnh quyến rũ cùng vóc dáng nổi bật, cô được truyền thông và người hâm mộ ưu ái gọi bằng biệt danh "Nữ thần Waterbomb".

Ngày 6-7/6 tới, cô cùng một số ngôi sao Hàn Quốc như PSY, Bambam, Sandara... sẽ biểu diễn ở Hà Nội.