Diễn biến vụ 'bông hồng lai' bị xóa sổ

ADOR thông báo điều chỉnh số tiền yêu cầu Danielle bồi thường từ hơn 43 tỷ won xuống còn 33 tỷ won. Trước đó, công ty này xóa mọi dấu vết của “bông hồng lai” khỏi nhóm New Jeans.

Ngày 4/6, tờ Star News Korea đưa tin công ty quản lý ADOR xác nhận đã điều chỉnh số tiền yêu cầu bồi thường trong vụ kiện liên quan đến “bông hồng lai” Danielle và cựu CEO Min Hee Jin. Đại diện ADOR chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc, công ty đã bổ nhiệm đội ngũ luật sư mới để rà soát lại toàn bộ hồ sơ vụ việc. Sau quá trình xem xét, các yêu cầu bồi thường đã được điều chỉnh và sửa đổi một phần. Từ số tiền đòi bồi thường ban đầu là 43,1 tỷ won, công ty này điều chỉnh xuống còn 33 tỷ won.

Phía ADOR cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố các lập luận pháp lý và bổ sung bằng chứng trong quá trình vụ kiện được xét xử".

Trước đó, vào cuối năm ngoái, ADOR đệ đơn kiện yêu cầu bồi thường khoảng 43,1 tỷ won đối với Danielle và Min Hee Jin. Công ty cho rằng 2 người phải chịu trách nhiệm đáng kể đối với những tranh chấp xoay quanh hợp đồng độc quyền của nhóm New Jeans.

Danielle đang đối mặt với vụ kiện từ công ty ADOR. Ảnh: Yonhap News.

Sau đó, ADOR thay đổi đội ngũ đại diện pháp lý, chấm dứt hợp tác với một số luật sư từ Kim & Chang và bổ nhiệm các luật sư mới từ Công ty Luật Rihan để tiếp tục theo đuổi vụ việc.

Trong khi đó, một số thay đổi liên quan đến hồ sơ trên các nền tảng trực tuyến của NewJeans thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Theo truyền thông Hàn Quốc, phần giới thiệu của nhóm trên một số nền tảng âm nhạc và mạng xã hội đã được chỉnh sửa trong thời gian qua.

Ngày 4/3, tờ Sports Khan đưa tin phần giới thiệu của nhóm New Jeans trên Apple Music được thay đổi hoàn toàn. Phần giới thiệu hiện tại ghi tên 4 thành viên, loại bỏ Danielle. Trước đó vào 2/3, các banner chính thức của New Jeans trên X (trước đây là Twitter), Facebook và YouTube đều được thay đổi từ ảnh nhóm của các thành viên sang hình logo nhóm. Trang thông tin của nhóm trên Spotify cũng được thay đổi, từ 5 thành viên nay chỉ còn 4 người. Theo Sports Khan, ADOR có động thái mạnh mẽ nhằm xóa bỏ hoàn toàn mọi dấu vết của Danielle.

Danielle sinh năm 2005, mang hai dòng máu Hàn Quốc và Australia. Cô ra mắt cùng NewJeans vào năm 2022 dưới sự quản lý của ADOR. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đã trở thành hiện tượng Kpop với nhiều bản hit như Attention, OMG và Super Shy.

Cuộc xung đột giữa ADOR và Min Hee Jin bắt đầu bùng nổ từ năm 2024, khi cựu CEO xảy ra tranh chấp với công ty mẹ HYBE. Vụ việc nhanh chóng trở thành một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất của Kpop trong những năm gần đây. Đáng nói, 5 thành viên NewJeans sau đó công khai đứng về phía Min Hee Jin, chỉ trích HYBE và đòi chấm dứt hợp đồng.

Từ đầu năm, các thành viên NewJeans lần lượt trở lại công ty ADOR. Riêng Danielle bị chấm dứt hợp đồng và đuổi khỏi nhóm vào tháng 1.