Người đẩy Ngô Diệc Phàm vào tù hiện ra sao

Vụ kiện tụng giữa Đô Mỹ Trúc và người phụ nữ họ Chu chưa kết thúc. Tình cũ của Ngô Diệc Phàm mới đây bị tòa án yêu cầu đăng tải lời xin lỗi công khai.

Ngày 18/6, tờ China đưa tin Tòa án Nhân dân quận Linh Lăng, thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam công khai thông báo thi hành án đối với Đô Mỹ Trúc (tình cũ của Ngô Diệc Phàm) vì không chấp hành phán quyết xin lỗi công khai trong vụ tranh chấp phỉ báng với một người phụ nữ họ Chu.

Trước đó, Đô Mỹ Trúc bị một người phụ nữ họ Chu đâm đơn kiện. Theo Chu, vì liên tục nghe Đô Mỹ Trúc chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn nên Chu với tư cách người hâm mộ đã chuyển cho đối phương gần 200.000 NDT. Sau đó, khi biết bản thân bị lợi dụng và gặp khó khăn về kinh tế, Chu yêu cầu Đô Mỹ Trúc trả lại tiền. Tuy nhiên, Đô Mỹ Trúc chỉ hoàn lại 30.000 NDT.

Trong khi đó, Đô Mỹ Trúc nhiều lần phủ nhận cáo buộc lừa đảo, khẳng định bản thân trong sạch và sẽ bảo vệ quyền lợi bằng con đường pháp lý.

Đô Mỹ Trúc bị yêu cầu đăng tải lời xin lỗi bà Chu công khai trên các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: Now News.

Trong quá trình đôi bên xảy ra tranh chấp, Đô Mỹ Trúc đưa ra nhiều cáo buộc liên quan đến Chu, thậm chí công khai thông tin cá nhân của đối phương.

Trong quá trình xét xử, tòa án nhận định với tư cách người của công chúng, có lượng người theo dõi lớn, Đô Mỹ Trúc phải có trách nhiệm cao hơn đối với những phát ngôn của bản thân. Tuy nhiên, khi chưa có căn cứ xác thực, cô đã đăng tải nhiều nội dung quy kết nguyên đơn, tức bà Chu là "gian lận, vay tiền để đầu cơ chứng khoán" hay "phạm tội lừa đảo vay vốn". Những phát ngôn này bị cho là mang tính quy chụp, làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của người phụ nữ họ Chu.

Ngoài ra, tòa xác định Đô Mỹ Trúc còn công khai thông tin cá nhân của nguyên đơn mà không có sự đồng ý, làm gia tăng nguy cơ lộ thông tin riêng tư và xâm phạm quyền cá nhân.

Sau đó, tòa án yêu cầu Đô Mỹ Trúc bồi thường 2.189 NDT (gồm 2.000 NDT bồi thường tổn thất tinh thần và 189 NDT chi phí bảo vệ quyền lợi), đồng thời xóa bỏ các nội dung liên quan và xin lỗi công khai đối phương. Tuy nhiên, tới nay, Đô Mỹ Trúc chỉ bồi thường tiền, xóa các nội dung liên quan trên nền tảng Bilibili, nhưng vẫn từ chối đăng lời xin lỗi bằng văn bản trên các nền tảng mạng xã hội theo yêu cầu của bản án.

Do đó, tới 15/6, tòa án xác nhận Đô Mỹ Trúc không thực hiện nghĩa vụ theo bản án. Tòa án buộc Đô Mỹ Trúc phải đăng tải lời xin lỗi công khai.

Đô Mỹ Trúc là người tố cáo Ngô Diệc Phàm. Ảnh: Mirror Media.

Đô Mỹ Trúc sinh năm 2002, là người từng công khai tố cáo Ngô Diệc Phàm lợi dụng danh tiếng để dụ dỗ và xâm hại tình dục nhiều cô gái trẻ. Vụ việc dẫn đến việc nam ca sĩ bị điều tra, sau đó bị tuyên án 13 năm tù với các tội danh liên quan đến cưỡng hiếp.

Theo 163, sau khi vạch trần Ngô Diệc Phàm, Đô Mỹ Trúc từng được nhiều người ca ngợi là "nữ thần công lý" hay "người đứng lên bảo vệ phụ nữ". Tuy nhiên, về sau, cô cũng vướng nhiều tranh cãi khi xuất hiện thông tin cho rằng cô từng có ý định tống tiền Ngô Diệc Phàm.