Trang phục của Minh Hằng gây tranh cãi

Việc Minh Hằng mặc trang phục xuyên thấu trong sự kiện mới đây gây tranh cãi. Nhiều khán giả đưa ra ý kiến trái chiều về bộ đồ.

Minh Hằng mới đây biểu diễn ở một sự kiện. Nữ diễn viên mặc bộ váy màu nude chất liệu xuyên thấu. Trong suốt quá trình biểu diễn, Minh Hằng nhiều lần phải chỉnh sửa trang phục vì phần chân váy. Sau khi kết thúc một tiết mục, nữ diễn viên chia sẻ: “Hôm nay, trang phục này có biến nên tôi không dám nhảy nhiều”.

Sau đó, đoạn video ghi lại phần trình diễn của Minh Hằng trong sự kiện lan truyền trên mạng xã hội và nhận nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng trang phục của nữ ca sĩ quá mong manh và dễ gặp sự cố khi thực hiện vũ đạo.

Trang phục gây tranh cãi của Minh Hằng. Ảnh: FBNV.

"Bộ váy này đẹp chỗ nào vậy", "Đồ thiết kế riêng cho ca sĩ mà như vậy à", "Trang phục dễ gặp rủi ro"... khán giả bình luận.

Trước loạt ý kiến nhận xét từ cộng đồng mạng, Minh Hằng không đưa ra phản hồi. Trước Minh Hằng, nhiều sao nữ cũng từng gặp rắc rối vì trang phục diễn phong cách gợi cảm hoặc quá ngắn.

Sinh năm 1987, Minh Hằng được biết đến rộng rãi từ giữa những năm 2000 với hàng loạt ca khúc ăn khách như Một vòng trái đất, Sắc môi em hồng... Bên cạnh âm nhạc, nữ nghệ sĩ còn ghi dấu ấn qua nhiều dự án phim ảnh và truyền hình như Gọi giấc mơ về, Ngôi nhà hạnh phúc, Vừa đi vừa khóc, Sắc đẹp ngàn cân hay Chị chị em em…

Thời gian gần đây, Minh Hằng nhận được sự chú ý khi góp mặt trong chương trình Chị đẹp đạp gió. Sau sân chơi này, cô phát hành MV Director, sản phẩm đánh dấu lần tái xuất đường đua âm nhạc sau 7 năm.

Chia sẻ về các kế hoạch sắp tới, Minh Hằng cho biết cô xuất hiện trong dự án phim điện ảnh thuộc thể loại kinh dị dự kiến ra mắt vào năm 2026. Đáng chú ý, nữ nghệ sĩ còn thử sức ở vai trò nhà sản xuất, cho thấy tham vọng mở rộng hoạt động phía sau hậu trường.