Nam Anh, Nam Em thành hoa khôi gây tranh cãi

Nam Anh trở thành hoa khôi của Miss Cosmo TP.HCM 2026, còn Nam Em là á khôi. Kết quả này gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Chung kết Miss Cosmo TP.HCM 2026 diễn ra tối 19/6. Hai thí sinh tranh ngôi vị cao nhất là Nam Anh và Nam Em. Là cặp chị em sinh đôi khá được chú ý tại showbiz Việt và cũng có không ít ồn ào trước đó, nên khi Nam Anh - Nam Em cùng đứng trên sân khấu ở thời khắc công bố kết quả, khán giả không ngừng bàn tán.

Sau đó, Nam Anh được gọi tên, trở thành Hoa khôi Miss Cosmo TP.HCM 2026, còn Nam Em là á khôi.

Từ đầu cuộc thi, sự tham gia của chị em Nam Anh - Nam Em đã thu hút sự chú ý. Cả hai có lợi thế hoạt động showbiz nhiều năm nên dày dạn kinh nghiệm. Tuy nhiên, việc cặp song sinh giành những ngôi vị cao nhất đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Lý do là họ từng có không ít lùm xùm trong quá khứ.

Với Nam Anh, cô từng bị chỉ trích vì nói dừng chân ở top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 do nhận mình là bisexual (người song tính). Sau đó, Nam Anh phải lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân. Nam Anh cũng không ít lần có những bài đăng ồn ào mạng xã hội, hoặc những chia sẻ liên quan đến Nam Em.

Hình ảnh Nam Anh, Nam Em tại cuộc thi. Ảnh: FBNV.

Nam Em thậm chí vướng tranh cãi nhiều hơn. Có thời gian, tên tuổi của cô liên tục được nhắc đến bởi những ồn ào, liên tục livestream đấu tố, khóc lóc, kể chuyện đời tư. Do đó, nhiều khán giả thấy khó hiểu việc Nam Em trở thành á khôi. Bên cạnh đó, việc BTC tiếp tục lựa chọn gương mặt cũ, đã tham gia nhiều cuộc thi thay vì những nhân tố mới cũng khiến khán giả bàn luận.

Ngoài ra, những ý kiến khác cũng cho rằng các cuộc thi sắc đẹp tổ chức nhiều, dẫn đến tràn lan danh hiệu.

Miss Cosmo TP.HCM 2026 là cuộc thi mới, nhằm tìm kiếm đại diện cho TP.HCM để tham gia các hoạt động nằm trong hệ thống Miss Cosmo Vietnam.

Tuy nhiên, vào giây phút đăng quang của Nam Anh, sự cố đã xảy ra. Cụ thể, lửa bất ngờ bốc cháy ở khu vực sân khấu khi BTC chuẩn bị trao giải cho hoa khôi. Vụ việc khiến khán giả và những người có mặt ở sự kiện hoảng hốt. Sau đó, BTC nhanh chóng xử lý vụ việc, dập tắt đám cháy.

Nam Anh tên thật là Nguyễn Thị Lệ Nam, 30 tuổi, cao 1,75 m. Cô có em gái song sinh là Nam Em (Nguyễn Thị Lệ Nam Em). Cô từng tham gia nhiều cuộc thi như Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018, The Face, Hoàn vũ Việt Nam 2022 (vào top 10)...

Nam Em từng giành giải Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015, sau đó thi Miss Earth (vào top 8). Cô tiếp tục tham gia Miss World Vietnam 2022 (vào top 10). Vài năm gần đây, Nam Em chìm trong ồn ào, gần như không còn hoạt động lĩnh vực giải trí.

Năm 2024, Nam Em nhiều lần livestream chia sẻ về chuyện quá khứ và nhắc đến một số đồng nghiệp. Tháng 3/2024, sau buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP.HCM), cô bị xử phạt 37,5 triệu đồng vì hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong dư luận và cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Dù vậy, Nam Em vẫn tiếp tục thực hiện các buổi livestream gây tranh cãi. Đến ngày 9/4/2024, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM tiếp tục mời cô làm việc và ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng với tình tiết tăng nặng. Từ đó tới nay, Nam Em gắn với hình ảnh thiếu tích cực.