Tài xế và chủ xe buýt chở hoa hậu Hương Giang diễu hành bị xử phạt

Công an TP.HCM lập biên bản, xử phạt tài xế và chủ xe buýt 2 tầng do sử dụng phương tiện sai mục đích.

Ngày 19/6, Công an TP.HCM cho biết qua công tác trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera giám sát giao thông và kiểm tra, xác minh, cơ quan chức năng xác định lúc 17h45 ngày 3/6, ôtô khách hai tầng lưu thông trên các tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn và Tôn Đức Thắng để phục vụ hoạt động quảng bá.

Qua đối chiếu với quy định của Sở Xây dựng về điều chỉnh nội dung hoạt động các tuyến xe buýt sử dụng ôtô thoáng nóc không trợ giá trên địa bàn TP.HCM, cơ quan chức năng xác định phương tiện không thực hiện đúng tuyến đường được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Hương Giang diễu hành trên xe buýt 2 tầng sau khi trở về từ Thái Lan. Ảnh: FBNV.

Phòng Cảnh sát giao thông, CATP đã mời người điều khiển phương tiện và đại diện đơn vị kinh doanh vận tải đến làm việc. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định phương tiện có các hành vi vi phạm sau: Không chạy đúng tuyến đường được cho phép hoạt động; Không thực hiện đúng nội dung thông tin đã niêm yết trên xe theo quy định; Dán quảng cáo vượt quá diện tích mỗi mặt được cho phép quảng cáo của một phương tiện giao thông.

Cảnh sát giao thông đã tạm giữ một giấy phép lái xe; tước phù hiệu của ôtô trên.

Điều đáng lưu ý, việc xử lý của cơ quan chức năng không xuất phát từ việc phương tiện chở người nổi tiếng, tổ chức hoạt động quảng bá hay có đông người hâm mộ quan tâm, mà được thực hiện trên cơ sở các hành vi vi phạm cụ thể đã được xác định trong hoạt động kinh doanh vận tải và quảng cáo trên phương tiện. Điều này thể hiện nguyên tắc mọi tổ chức, cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật. Mọi hành vi vi phạm đều được xem xét, xử lý theo đúng quy định, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và giữ gìn trật tự, an toàn giao thông.

Trước đó, chiều 3/6, Hương Giang được người hâm mộ chào đón tại TP.HCM sau khi giành danh hiệu Á hậu 2 ở cuộc thi Miss Grand International All Stars 2026 diễn ra tại Thái Lan. Sau buổi homecoming, người đẹp xuất hiện trên xe buýt hai tầng, giao lưu với khán giả dọc nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM như Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu, Trần Hưng Đạo trước khi kết thúc hành trình tại đường Nguyễn Cư Trinh.

Chiều 11/6, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết tiếp nhận sự việc và rà soát thông tin phản ánh trên báo chí và mạng xã hội, ghi nhận việc Hương Giang cùng một số cá nhân xuất hiện trên xe buýt hai tầng giao lưu với người dân trong quá trình phương tiện di chuyển trên một số tuyến đường quanh thành phố.