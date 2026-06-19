MONO tung MV 'Công tử văn thơ', Á hậu Châu Anh đóng nữ chính

MONO vừa trở lại với dự án "Công tử văn thơ" có sự tham gia của Á hậu Châu Anh. Đây là lần đầu tiên hai người hợp tác với nhau.

Ngay sau sự trở lại của loạt ca sĩ, nổi bật là Sơn Tùng M-TP, MONO cũng phát hành sản phẩm mới mang tên Công tử văn thơ. Như tiêu đề bài hát, Công tử văn thơ là ca khúc có ca từ đẹp, lãng mạn, cổ điển. Với sản phẩm lần này, MONO tiếp tục tôn vinh giá trị truyền thống kết hợp âm nhạc hiện đại.

MONO phát hành MV mới. Ảnh: NVCC.

Trong dự án, Á hậu Châu Anh đảm nhận vai nàng thơ. Đây cũng là lần đầu cô tham gia diễn xuất trong một sản phẩm âm nhạc nên có cảm giác lạ lẫm, mới mẻ. Theo Châu Anh, mọi thứ đều mới mẻ, từ cách tiếp cận nhân vật đến trải nghiệm làm việc trên phim trường.

Điều khiến á hậu trân trọng nhất ở dự án lần này là những giá trị văn hóa, truyền thống Công tử văn thơ hướng tới. Đặc biệt, MV được thực hiện tại Huế - vùng đất gắn với cột mốc quan trọng khi cô đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024. Trở lại Huế trong một vai trò hoàn toàn khác, Châu Anh cho biết cô mang theo nhiều cảm xúc đặc biệt và cảm nhận rõ hơn sự gắn kết của những cơ duyên trong cuộc sống.

Á hậu Châu Anh góp mặt trong dự án mới của MONO. Ảnh: NVCC.

Đây cũng là lần đầu Châu Anh hợp tác cùng MONO. Trong MV, hình tượng của Châu Anh được xây dựng theo hướng truyền thống nhất có thể, lấy cảm hứng từ hình ảnh người phụ nữ Bắc đầu thế kỷ XX, từ tranh lụa của họa sĩ Mai Trung Thứ cùng trang phục áo yếm, áo tứ thân. Vẻ đẹp ấy không được thể hiện bằng sự phô diễn mà toát lên từ nét tĩnh tại, kín đáo, đúng tinh thần giai nhân trong văn thơ cổ mà ca khúc gợi nhắc.

MV có chi tiết hai nhân vật cùng bật nhảy trên mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu núi non và bầu trời hồng tím lúc hoàng hôn, hai cánh tay vươn về phía nhau giữa không trung. Đây được xem là khung hình giàu tính ẩn dụ nhất về tình yêu trong MV, nhẹ nhàng, mơ hồ, không thể chạm tới nhưng vẫn luôn hướng về nhau.

Sau khoảng 5 tiếng phát hành, MV đạt 149.000 lượt xem. Điều khiến công chúng chú ý là nam ca sĩ trở lại khá sát thời điểm anh trai Sơn Tùng phát hành MV mới. Công chúng đang tò mò thành tích MV Công tử văn thơ đạt được sẽ ra sao, có vượt qua thành công của các dự án trước do MONO phát hành hay cạnh tranh được với Sơn Tùng không.

Ngoài Sơn Tùng, thời gian qua, nhiều ca sĩ khác cũng trở lại đường đua Vpop, chẳng hạn Noo Phước Thịnh, Chi Pu, Tóc Tiên… Sự trở lại của MONO góp phần tăng sự cạnh tranh và đa dạng hơn cho thị trường.